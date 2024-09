Madagascar: NOSY BE - Un nouveau visage pour l'école d'Antafondro

Samedi dernier était une journée à marquer d'une pierre blanche pour le village d'Antafondro. Elle a marqué l'achèvement des travaux de réhabilitation des infrastructures écolières de haute qualité de cette localité, bordée de cocotiers et d'une plage magnifique.

Situé au pied de la réserve naturelle de Lokobe, à la pointe sud-est de l'île de Nosy Be, Antafondro, qui abrite le premier canon laissé par l'armée française de l'époque, compte seulement six cent soixante-huit habitants. Historiquement, le village avait déjà son école depuis 1996, mais elle a été détruite. Puis, une autre a été construite avec des matériaux locaux, mais elle a aussi été endommagée par le cyclone. Depuis 2019, les enfants d'Antafondro sont privés d'école et sont obligés de se déplacer à Ampasimpohy, qui se trouve à 45 minutes à pied du village.

L'arrivée de l'association caritative italienne IAM ou « I Aid Madagascar», dirigée par le charitable Roberto Ricci, a tourné la page, car deux mois ont suffi pour rendre le sourire à la communauté locale et à ses enfants. C'est le temps qu'il a fallu aux villageois et à l'association pour reconstruire les deux bâtiments de six salles de classe afin d'accueillir le préscolaire et le primaire pour la rentrée scolaire 2024-2025.

Ces travaux étaient nécessaires pour améliorer l'accueil, le confort ainsi que le bien-être des élèves et du personnel de l'établissement. Il s'agit exactement de la quatorzième école construite par l'IAM dans la préfecture de Nosy Be depuis 2019. L'organisation travaille de concert avec différents généreux donateurs pour réaliser ses actions.

%

Dons

Pour l'école d'Antafondro, le premier bâtiment dispose de deux salles de classe et mesure 14 x 6 mètres, plus une véranda de deux mètres. Chaque salle de classe mesure 6 x 7 mètres. Il a été financé par Mirco Arcangeli et son épouse Rosalia Scibilia, qui ont célébré leur 40e anniversaire de mariage à l'église le 22 juin dernier. À l'occasion du mariage, ils ont renoncé à recevoir des cadeaux, demandant aux invités de faire des dons à l'association IAM pour la reconstruction de l'école d'Antafondro. Ce couple italien, originaire de Sicile, a fait le déplacement à Nosy Be pour assister à la cérémonie d'inauguration de cette école.

Le deuxième bâtiment comprend quatre salles de classe, mesurant chacune 6 x 5 mètres, plus deux mètres de véranda. Toutes sont équipées de tables-bancs et de mobilier pour les instituteurs.

Il a été financé par un certain donateur, Carlo Cozza, entrepreneur dans le secteur du logiciel et président-fondateur de la Fondation Campus Parti. Ami du président de l'IAM Roberto Ricci, Carlo Cozza a déjà financé deux autres établissements à Andrafia en 2022 et à Befotaka en 2023. Ces trois écoles sont dédiées à «Giovannino Cozza», fils de Carlo, un enfant handicapé qui, en 2021, pendant la période de Covid-19, a été hospitalisé pour bronchopneumonie et est décédé à l'âge de 14 ans à cause de la pandémie.

Et cerise sur le gâteau, le petit complexe d'Antafondro comprend aussi des toilettes financées par son amie Elisa Dalla Rossa, présidente de l'association Yolandre.

Selon les explications, incluant tout le mobilier, l'opération a nécessité un investissement de près de 195 millions d'ariary. Une manne providentielle pour les villageois d'Antafondro.

Car la scolarisation est intimement liée au développement et à la croissance, le gouverneur de la région Diana, Taciano Rakotomanga, en compagnie des autorités de Nosy Be, s'est rendu sur les lieux pour partager la joie avec la population locale lors d'une cérémonie d'inauguration de cette école.

Lors de son discours, il a fortement souligné que si ces étrangers ont un cœur qui bat pour les enfants malgaches, alors les bénéficiaires devraient valoriser ce cadeau précieux. «Soyez motivés à envoyer vos enfants à l'école, car beaucoup d'endroits éloignés cherchent des infrastructures comme celles-ci, mais vous avez eu de la chance », a-t-il lancé, tout en exhortant les habitants à prendre soin des infrastructures.