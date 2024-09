Afrique: CAN 2025 - Les Barea concèdent le nul aux Comores

Les Barea et les Coelacanthes se sont quittés sur un score nul de un partout hier soir au stade de Rades. Ce match compte pour la deuxième journée qualificative à la CAN 2025.

Pas de vainqueur. Madagascar poursuit sa série en derby sans défaite contre les Comores. Les Barea ont été tenus en échec par les Coelacanthes hier soir au stade Hamadi Aguerbi à Rades, à Tunis. La rencontre compte pour la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 au Maroc.

Madagascar a eu une belle entame de match. Le but malgache a été un coaching gagnant car le sélectionneur Romuald Rakotondrabe a intégré dans le onze de départ l'attaquant saoudien Carolus Andriamahitsinoro à la place de Caddy Warren du Paris FC. Madagascar a ouvert la marque à la 10e minute. Dans l'axe, Johan N'Zi centre pour le latéral droit Rado qui lance par la suite la balle dans la petite surface. Arnaud tente un devant-but mais est repoussé par le gardien de but comorien, Pandor. Carolus reprend le ballon et le met au fond du filet. Les Comoriens remontent la pente, mais l'attaquant de Troyes Saïd Rafiki rate le but de l'égalisation, étant en position de hors-jeu (18e). Les Coelacanthes poursuivent leurs attaques incessantes. Le portier Sonny Laiton a été seul contre deux, mais Thomas Fontaine intercepte pour dégager de justesse la balle (24e).

Lanterne rouge

La deuxième occasion malgache a été la frappe de loin de Arnaud, captée par le portier comorien (30e). Youssouf M'Changama s'offre le but de l'égalisation, sur un coup franc qui heurte le mur des Barea, puis est repris à la volée par le même M'Changama, placé au premier poteau de Laiton (40e). Madagascar a eu une dernière occasion avant la pause. À l'entrée de la surface, Arnaud hésite et cherche Lapoussin dans l'axe au lieu de frapper (45e).

Le score a été de un partout à la pause et est resté inchangé jusqu'à la fin de la rencontre. Les Comoriens ont dominé les dix premières minutes de la deuxième période avant que les Malgaches imposent leur jeu presque durant le reste du temps réglementaire. À la recherche d'un deuxième but de la victoire, le coach Rôrô a fait rentrer El Hadari et Tendry Randrianarijaona à la place de Lapoussin et Carolus (62e). Les Barea ont nettement dominé mais ont eu du mal à profiter de leur temps fort. Dernière occasion malgache à la dernière minute, le coup franc frappé par El Hadari va tout droit dans les mains du portier comorien (90e).

« Nous avons réussi à égaliser trois minutes avant la pause, beaucoup de travail reste à faire... L'équipe des Comores est difficile à manoeuvrer. Elle a beaucoup de talents comme M'Changama... Après la défaite de jeudi, nous avons obtenu un bon résultat même si je voulais avoir les 6 points », confie le coach Rôrô. Madagascar n'a pas ainsi encaissé de défaite et a engrangé un point mais occupe, après la deuxième journée, la dernière place. Madagascar recevra la Gambie lors de la 3e journée, le 11 octobre, puis fera le déplacement chez eux le 15 septembre pour le compte de la 4e journée.

Classement

1. Tunisie 6 +2 2.

Comores 2 0 3.

Gambie 1 -1 4.

Madagascar 1 -1Serge Rasanda