Sénégal: Amadou Ba lance 'Nouvelle Responsabilité', sa formation politique

Dakar — Lancien Premier ministre et candidat malheureux à la dernière élection présidentielle Amadou Ba a procédé, lundi à Dakar au lancement officiel de sa formation politique dénommée "Nouvelle Responsabilité" (NR, opposition), a constaté un reporter de l'APS.

La cérémonie de lancement de "Nouvelle Responsabilité" s'est sous un imposant chapiteau aménagé pour la circonstance. Plusieurs militants et des figures politiques ont pris part à cette rentrée politique de l'ancien candidat de l'Alliance pour la République (APR, opposition).

"Je réponds à l'appel du peuple", a dit d'emblée Amadou Ba devant des militants acquis ç sa cause.

"Depuis la dernière campagne électorale, de nombreux appels ont été lancés pour que je crée ma propre formation politique. Je vous ai entendus, je vous ai compris et après mille réflexions, j'ai décidé de répondre à cet appel", a poursuivi M. Ba.

Avec verve il a martelé devant ses militants que NR "sera fondée sur l'écoute, le dialogue, l'action et la responsabilité et va participer activement à la construction d'un avenir commun".

Selon lui, la Nouvelle responsabilité "sera un outil pour répondre aux aspirations les plus profondes de notre peuple, pour défendre la justice sociale, la paix et la prospérité partagée".

"Ensemble, nous allons amorcer une démarche qui repose sur le dialogue avec toutes les composantes de la société", a promis l'ancien chef du gouvernement sous Macky Sall.

L'une des figures de proue de l'ancien régime, Amadou Ba estime que le Sénégal "traverse une période de grandes attentes, des défis économiques et sociaux innombrables".

"Plus que jamais, l'heure est venue d'agir. Oui, agir, non pas avec précipitation, mais avec discernement, méthode et détermination", a martelé l'ancien Premier ministre.

Il a promis de poser des bases solides en faisant des consultations larges avant de formaliser la création de ce parti "qui incarne notre nouvelle responsabilité".

"Je vous propose d'entamer ensemble cette démarche. Nous allons d'abord dialoguer, rencontrer les forces vives de la nation, ceux et celles qui m'ont soutenu, ceux et celles qui m'ont accordé leur confiance, mais aussi ceux et celles qui ne m'ont pas encore compris ou qui hésitent", a-t-il souligné.

Il a demandé à ses partisans d'adopter "une démarche différente de manière réfléchie et inclusive". Amadou Ba a promis de mettre en avant "l'écoute et le dialogue" avant tout.

"Ce qui construit un pays ne se fait pas en quelques jours ou quelques semaines", a-t-il estimé.

Il considère sa nouvelle formation politique comme un parti "qui ne soit pas l'émanation d'une élite, mais celle du peuple tout entier, enraciné dans les réalités du terrain".

"Au-delà des ambitions personnelles, ce parti sera au service d'une vision collective, ancrée dans les réalités de notre pays"