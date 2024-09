Afrique: Sambou Biagui annonce la tenue d'un salon international des médias d'Afrique en mai

Kolda — La Maison de la presse (MP) envisage d'organiser un salon international des médias d'Afrique et de récompenser la meilleure entreprise de presse sénégalaise qui s'illustrera dans le respect de la prise en charge de ses employés, a annoncé lundi, à Kolda, son directeur général, Sambou Biagui.

"Nous avons la volonté d'organiser le Salon international des médias d'Afrique au Sénégal, du 22 au 25 mai 2025, et ensuite d'aller vers la récompense de la meilleure entreprise de presse qui va s'illustrer dans la prise en charge de ses travailleurs, également l'année prochaine", a-t-il dit.

Il s'exprimait lors d'une visite d'échanges avec les acteurs des médias de Kolda.

Il a annoncé la création d'un fonds d'aide et de solidarité pour les anciens et une crèche pour faciliter le suivi et la prise en charge des femmes évoluant dans le secteur des médias.

"Nous voulons également créer un fonds d'aide et de solidarité pour l'accompagnement et la prise en charge des anciens journalistes retraités, car il est inadmissible de voir un journaliste après sa retraite ne se retrouver qu'avec une pension de moins de 20.000 FCFA (...)", a-t-il poursuivi.

De même souhaite-il mettre en place une crèche pour "le suivi et la prise en charge des bébés des femmes des médias après leur accouchement, et un centre médicosocial".

%

Le directeur général de la Maison de la presse a exprimé son souhait d'établir le dialogue entre les différents acteurs des médias.

Selon lui, "il faut instaurer la communication entre nous acteurs de la presse, car nous sommes une famille". Il ajoute qu"'il faut également travailler à mettre les journalistes dans des bonnes conditions pour travailler dans la sérénité et sans pression aucune".

Pour l'accompagnement des journalistes, le directeur général de la Maison de la presse a annoncé la création d'un centre de perfectionnement pour le renforcement des capacités des acteurs des médias.

Le directeur général de la maison de la presse a entamé une tournée dans les régions pour vulgariser le rôle de la maison de la presse et les opportunités qu'elle offre aux acteurs des médias.

Lors de son passage dans la région de Sédhiou, il a réitéré sa volonté de construire une maison de la presse dans chaque région.

"Redonner dignité et respect"

Il considère ce projet comme "un symbole fort de notre engagement à redonner dignité et respect aux acteurs de la presse".

Il a annoncé également la création d'un centre de perfectionnement pour le renforcement des capacités des acteurs de la presse, "une avancée majeure pour le secteur médiatique", selon lui.

"Ce centre offrira des formations continues et des ateliers spécialisés, permettant aux journalistes et autres professionnels des médias d'acquérir de nouvelles compétences et d'être à jour avec les dernières évolutions technologiques et méthodologiques".

Il signale qu'un espace presse sera aménagé à la Maison de la presse de Dakar, pour fournir un environnement de travail moderne et collaboratif.

Sambou Biagui a souligné l'importance de ces projets pour redonner "dignité et respect" aux professionnels des médias.

"Il est essentiel que les journalistes et les autres acteurs de la presse puissent travailler dans des conditions dignes et respectueuses", a-t-il ajouté.

Les professionnels des médias ont exprimé leur soutien aux projets annoncés par Sambou Biagui.

Le président de l'Association des journalistes de Sédhiou (AJS), Moussa Dramé, a salué ces initiatives comme étant cruciales pour le développement de la presse. Il a promis une collaboration étroite avec la Maison de la presse pour assurer la réussite de ces projets.