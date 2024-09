Sénégal: Kaffrine - 70 GIE de jeunes et de femmes enrôlés pour leur formalisation

Kaffrine — L'Agence nationale de promotion de l'emploi des jeunes (ANPEJ) travaille à la formalisation de 70 groupements d'intérêt économique (GIE) de jeunes et de femmes, issus des différentes communes de Kaffrine (Centre), a appris l'APS de l'un de ses responsables.

Cette initiative est appuyée par la Délégation générale à l'entreprenariat rapide des femmes et des jeunes (DER /FJ) et l'Agence pour la promotion des investissements et des grands travaux (APIX).

Elle devra permettre de mieux accompagner les acteurs économiques de la région, plus particulièrement les femmes, afin qu'elles puissent être formalisées à travers un registre de commerce, un numéro d'identification national des entreprises et des associations (NINEA), des cartes de commerçants et d'import export afin de bénéficier éventuellement de financements, a expliqué Malick Sy, venue représenter la directrice de l'ANPEJ.

"Nous magnifions vivement l'initiative de la directrice générale de l'ANPEJ pour son soutien aux acteurs économiques et l'exhortons à multiplier ces actions de formation, de formalisation et de financement des GIE", a salué Socé Sène, présidente du groupement d'intérêt économique de Diamaguene Centre.