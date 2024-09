Sénégal: Chaque département sera doté d'un lycée Nation-Armée, annonce Moustapha Mamba Guirassy

Sédhiou — Chaque département du Sénégal sera doté d'un Lycée Nation-Armée pour l'équité et la qualité (Lynaque), dont les deux premiers prototypes ouvriront leurs portes à Kaffrine et à Sédhiou le 7 octobre prochain, en vue d'assurer un enseignement-apprentissage adapté aux spécificités de chaque région, a promis le ministre de l'Education nationale, Moustapha Mbamba Guirassy.

"Le Lynaque sera bientôt territorialisé dans les 45 départements du pays, permettant une mise en oeuvre plus locale et adaptée aux spécificités de chaque région", a-t-il dit lundi en visitant le Lynaque de Sédhiou.

Cette visite a permis de s'enquérir de l'état de l'infrastructure avant l'ouverture des classes, a-t -il dit.

Ce premier Lynaque doit accueillir plus de 600 élèves, filles comme garçons. Le ministre de l'Education considère que ce nouveau modèle de lycée doit "renforcer les liens entre les différentes communautés éducatives et promouvoir un environnement d'apprentissage inclusif et harmonieux".

Il a souligné l'importance de l'éducation comme levier de développement et a réaffirmé l'engagement du gouvernement à soutenir les initiatives visant à améliorer la qualité de l'enseignement au Sénégal.

Concernant la réalisation de l'infrastructure, dont les travaux sont terminés à 99%, le ministre a exprimé sa satisfaction sur "la qualité du travail et le respect des normes écologiques".

Il a invité les futurs pensionnaires du lycée à "poursuivre leurs études avec détermination et à contribuer activement au développement de leur pays".

Il a rencontré les responsables de l'école ainsi que les autorités administratives et a échangé avec eux sur des questions liées au fonctionnement du nouvel établissement scolaire.

Le commandant du LYNAQE de Sédhiou, colonel Macodou Guèye, s'est engagé à "assurer une gestion exemplaire de l'infrastructure, en respectant scrupuleusement les règles et normes établies par le gouvernement."

"Une approche rigoureuse et méthodique va être appliquées, pour que chaque aspect de l'institution fonctionne de manière optimale, depuis l'entretien des bâtiments jusqu'à la sécurité des élèves et du personnel, en mettant l'accent sur la transparence et la responsabilité", a-t -il assuré.

Le colonel Gueye a promis de "veiller à ce que les ressources soient utilisées de manière efficace et efficiente, contribuant ainsi à un environnement éducatif propice à l'apprentissage et au développement personnel des élèves".

L'infrastructure, qui dispose de salles de classes, de dortoirs et d'autres commodités, répond aux standards modernes. Elle offre ainsi aux élèves un cadre de vie et d'étude de haute qualité, essentiel pour leur réussite académique et leur épanouissement personnel, selon son commandant, qui fait office de chef d'établissement.