Madagascar: ANTSIRANANA - Loko renaît de ses cendres

Après une période de réflexion, d'analyse et de mise en veille, l'association dénommée « Loko », qui regroupe en son sein des jeunes danseurs et danseuses antsiranais, renaît de ses cendres. Elle a tout récemment procédé à la relance de ses activités.

Pour les dirigeants de cette organisation, ce recul leur a permis de prendre le temps nécessaire pour restructurer leur organisation et définir de nouvelles orientations stratégiques. Pour ce faire, Loko a organisé un événement baptisé « Ny ho Loko » dans la grande salle de l'Alliance Française d'Antsiranana. En plus de présenter brièvement l'association, ses membres ont saisi l'occasion pour discuter de leurs projets en cours et à venir avec leurs partenaires et futurs partenaires. Cet événement a marqué le début d'une nouvelle ère pour l'association, renforçant les liens avec la communauté artistique locale.

D'après les explications de la danseuse chorégraphe Chaminna Myria Sakina, alias Chacha, présidente de l'association, son organisation a été fondée en 2021 à Antsiranana. Elle vise à promouvoir l'art et la culture urbains dans la région Diana. Loko signifie « couleur» en français, représentant la diversité. Elle aspire à devenir le référent de la culture urbaine à Madagascar en établissant une école dédiée à l'art et à la culture, offrant un espace d'apprentissage et de développement pour les talents locaux, et en créant une entreprise culturelle axée sur la promotion, la programmation de spectacles et l'organisation d'événements.

%

Sa philosophie est de changer la perspective des jeunes dans un monde où ils sont plus éduqués, plus créatifs et surtout responsables du développement du pays, en commençant par la région et surtout la ville. À travers les événements, l'accompagnement et les activités parascolaires, Loko vise à montrer que l'art et la culture sont bien plus que ce que l'on croit. C'est une question de survie.

« Je souhaite vous sensibiliser à la raison de notre présence ici : c'est grâce à l'art. L'art nous unit, il nous pousse à explorer profondément pourquoi ce spectacle a été conçu. Pourquoi avons-nous choisi de le jouer ici, à Antsiranana ? Pourquoi désirons-nous enrichir la région par l'art ? », a déclaré Chacha, comme on l'appelle habituellement, tout en appelant l'auditoire à rester uni et motivé pour faire de Loko un modèle de réussite et de solidarité.