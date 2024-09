Le Premier ministre, Ousmane Sonko, a profité de l'occasion de la célébration de la quatrième édition de la Journée nationale de nettoiement «Sétal Sunu Reew» pour lancer un message aux jeunes du Sénégal.

Dans son adresse, il les a exhorté à [être des citoyens du présent et du futur et des acteurs du changement]. «Ce pays nous appartient à nous tous sans exception et si ça marche cela marchera pour tout le monde, indépendamment de nos appartenances. Vous avez porté à la tête de ce pays un jeune comme vous, en la personne de Son Excellence, Monsieur le Président Bassirou Diomaye Faye. Il n'est plus question d'accompagner quelqu'un au pouvoir et ensuite de croiser les bras et regarder faire», annonce-t-il.

Présentant l'implication des jeunes comme un levier pertinent, Ousmane Sonko les exhorte à participer de la même manière à tout ce qui sera décliné en termes de vision, en termes de programme pour atteindre les objectifs qui [nous] permettraient de transformer structurellement ce pays. «Nous avons parlé de l'horizon 2025, parce que, même une maison ne se construit pas en un jour à fortiori un pays. Il faut poser les actes, et commencer par redresser». «C'est important de faire cet état des lieux. Nous avons une phase de redressement de ce pays, une phase de décollage et une phase de stabilisation. Et, à chacune de ces phases, nous aurons besoins de chacune et chacun d'entre vous et particulièrement vous la jeunesse de ce pays, la jeunesse de Matam et la jeunesse du Fouta».

Fort de cela, le Premier ministre a exhorté les jeunes à faire bloc derrière leur président de la République, derrière leur Premier ministre et le gouvernement qu'il dirige. «Nous verrons dans les 2 ans, dans les 3 ans, les 5 ans, dans les 10 ans et jusqu'en 2050... Continuer à avoir espoir parce que c'est l'espoir qui fait vivre. Mais ce n'est pas un espoir utopique, c'est un espoir qui sera adopté sur la qualité des actes que nous allons poser tous les jours», conclue-t-il.