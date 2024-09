Sénégal: Lancement de son parti nouvelle responsabilité - Amadou Ba prône «une nouvelle démarche»

Amadou Ba, candidat malheureux aux élections présidentielles du 24 mars dernier, a effectué le lancement de son parti hier, lundi 09 septembre 2024. Dénommé Nouvelle Responsabilité, ce parti est selon l'ancien Premier ministre une réponse favorable à ses souteneurs qui, depuis son échec à l'élection présidentielle, ont lancé de nombreux appels pour qu'il crée sa propre formation politique. Dans cette nouvelle aventure, Amadou Ba entend adopter une nouvelle démarche.

« Je souhaite que nous avancions de manière réfléchie et inclusive, en suivant une démarche différente, celle de l'écoute et du dialogue avant tout », a lancé Amadou Ba. Rappelant dans la foulée à ses militants et sympathisants la complexité de cette aventure, il déclarera : « Ce qui construit un pays ne se fait pas en quelques jours ou quelques semaines. Nous devons poser des bases solides en consultant largement avant de formaliser la formation de ce parti qui incarne notre responsabilité».

Dans cet esprit, le candidat malheureux à l'élection présidentielle passée, propose d'entamer ensemble cette démarche, en allant à la rencontre des forces vives. « Nous allons d'abord dialoguer, rencontrer les forces vives de la nation. Ceux qui m'ont soutenu, ceux qui ne m'ont pas accordé leur confiance mais aussi ceux qui ne m'ont pas encore compris ou qui hésitent. Au-delà des ambitions personnelles, ce parti sera au service d'une vision collective ancrée dans les réalités de notre pays », a signifié l'ancien Premier ministre.

Remerciant au passage tous les leaders de la coalition BBY pour leur soutien sans relâche, Amadou Ba n'a pas aussi oublié l'Alliance Pour la République qu'il entend informer sur ses démarches actuelles, notamment celles qui vont matérialiser sa nouvelle responsabilité. Toutefois, il n'a pas manqué d'exprimer son regret sur les dysfonctionnements à l'origine de leur débâcle lors des échéances électorales.

Et l'ancien ministre des Affaires étrangères d'indiquer : « Il est important de reconnaitre que malgré les efforts déployés par certains, des dysfonctionnements internes à notre camp ont freiné nos ambitions communes. Nous devons tirer les leçons de cette expérience pour bâtir quelque chose de plus fort, de plus sincère et de plus solide. Ma responsabilité m'engage avant toute décision à dialoguer avec tous ceux qui m'ont soutenu tant au Sénégal que dans la diaspora. »

Ce nouveau parti, à en croire Amadou Ba, « ne sera pas un de plus. Il sera fondé sur l'écoute, le dialogue, l'action et la responsabilité. Nous voulons créer un cadre où chaque Sénégalais pourra s'exprimer librement, contribuer au débat et participer activement à la construction de notre avenir commun. Il sera un outil pour répondre aux aspirations les plus profondes de notre peuple, pour défendre la justice sociale, la paix et la prospérité partagée. Nous voulons un parti qui ne soit pas l'émanation d'une élite mais celui du peuple tout entier. Je ne cherche pas à construire un parti pour une élection », a-t-il précisé.

A l'endroit des jeunes et des femmes, lance-t-il, « Je comprends vos frustrations face à un avenir qui semble parfois incertain. Je vous le dis, ensemble nous trouverons les réponses à vos préoccupations. Cette formation sera un espace où votre voix comptera, où vos idées prendront forme. A vous, vaillantes femmes notre pays, qui êtes les piliers de nos foyers et de notre économie, je vous dis que cette organisation aussi sera la vôtre. Votre engagement est essentiel pour construire un avenir meilleur pour notre nation. Ensemble, nous allons relever les défis qui nous attendent, car il ne peut y'avoir de progrès sans votre participation active. »

A la diaspora qu'il considère comme une véritable fierté nationale, dont le dynamisme et l'engagement contribuent au rayonnement de notre pays à travers le monde, déclare l'ancien candidat à l'élection, « vos préoccupations, vos aspirations seront au coeur des priorités de cette nouvelles structure, ensemble nous construirons un avenir où chaque fille et fils du Sénégal aura sa place dans la transformation et l'essor de notre chère nation. »

Par ailleurs, face à l'intolérance, les violences verbales et physiques, Amadou Ba en appelle à la sérénité et au sens de responsabilité de chacun, car pour lui « c'est dans un climat apaisé au dialogue que nous pouvons préserver la stabilité de nos institutions qui garantit la continuité des activités économiques essentielles au développement de notre pays. »