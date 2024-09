Le Lycée nation-armée pour la qualité et l'équité (LYNAQE) de Sédhiou va ouvrir ses portes dès octobre prochain. C'est ce qu'a fait savoir hier, lundi 09 septembre 2024, le ministre de l'Education nationale, à l'occasion d'un CRD spécial (Comité régional de développement) sur l'ouverture des classes.

Moustapha Mamba Guirassy indique, en outre, que l'établissement est bâti sur huit hectares et sera dirigé par un colonel de l'Armée avec 604 pensionnaires dont la moitié composée de filles.

Le Lycée nation-armée pour la qualité et l'équité (LYNAQE) est un établissement pilote d'enseignement moyen-secondaire implanté à Sédhiou et à Kaffrine. Celui de Sédhiou sera opérationnel pour accueillir les pensionnaires, dès la prochaine rentrée des classes. C'est ce qu'a fait savoir, hier lundi, le ministre de l'Education nationale, à l'occasion d'un Comité régional de développement (CRD spécial) consacré à l'ouverture des classes. Moustapha Mamba Guirassy déclare que «c'est un lycée qui est très moderne avec un style de construction très intelligente et écologique.

C'est assurément un lycée qui allie confort et bien-être, rigueur, qualité, sécurité et performance scolaire. Nous mettons les apprenants dans les meilleures conditions d'étude, de formation et d'éducation pour la transformation systémique. Tout sera fin prêt et fonctionnel. Le rendez-vous que nous avons donné aux élèves c'est le sept octobre et il sera respecté», précise-t-il.

Le LYNAQE est dirigé par un colonel de l'Armée qui assure la fonction de Commandant d'école, assisté dans ses tâches par un Directeur des Etudes pour les raisons que voici : «nous veillerons à ce qu'il y ait les enseignants, les formateurs et les encadreurs qu'il faut. Il faut, dans le même temps, un capital humain de haute facture à savoir les militaires. Et avec eux, on pense à l'esprit républicain et au patriotisme, à la rigueur et au travail bien fait. Le Commandant militaire de ce lycée est là avec nous, il s'appelle Macodou Guèye, choisi sur la base des critères très sélectifs fondés sur son capital d'expériences», a fait savoir le ministre de l'Education nationale.

LES ACTEURS DE L'ECOLE OUVRENT LE CAHIER DES DOLEANCES AU MINISTRE

Le coût total de l'investissement est de l'ordre de sept (7) milliards en valeur de nos francs, a précisé le ministre de l'Education nationale, Moustapha Mamba Guirassy. «C'est un investissement de sept milliards dont un destiné à l'équipement de l'école. C'est une excellence construction avec des blocs d'étude, de logements, d'espaces de jeu, de réfectoire, de parkings. Nous avons tenu compte de l'aménagement paysagé et c'est très bien aéré aussi», rassure-t-il.

Ce Lycée nation-armée pour la qualité et l'équité (LYNAQE) est bâti sur huit (8) hectares, avec une bonne réserve foncière et une capacité d'accueil de 604 pensionnaires sous le régime d'internat, a indiqué Mme Mame Madior Sow, Directrice de cabinet du ministre des Forces Armées. «Les enfants seront dans d'excellentes conditions et ne penseront plus qu'au travail. Et c'est sans doute une façon de déconcentrer l'élitisme jusque dans les régions les plus reculées du Sénégal. Les pensionnaires seront au nombre de 604 dont la moitié des filles».

Le ministre a aussi fait savoir que cette typologie de lycée d'excellence sera mise à l'échelle et dans tous les 45 départements du Sénégal. A signaler, enfin, que lors des travaux du CRD spécial et à la suite de la présentation de l'Inspecteur d'académie de Sédhiou, Papa Gorgui Ndiaye, les acteurs de l'école ont exprimé des besoins fonctionnels notamment la résorption des abris provisoires et le gap en personnel enseignant ainsi que la relance des chantiers à l'arrêt dans la région de Sédhiou.