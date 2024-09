Ile Maurice: Tennis - Quatre Mauriciens sur les huit inscrits passent au 2e tour

Le tournoi International Tennis Federation (ITF) U18 s'est ouvert, hier, au centre de Petit-Camp avec un bilan plus ou moins mitigé pour nos locaux.

Sur les huit garçons engagés sur cette compétition, seuls quatre sont parvenus à se qualifier pour le prochain tour. Il s'agit de Rushil Seewoosurrun, de Rohan Mungla, de Samuel Ava et de Loïc Gébert.

Le premier nommé a remporté son duel face à l'Indien Chandra Siddarth Kapparapu en deux sets (6-1, 6-4). Rohan Mungla s'est, lui, défait de Mokshak Reeddy Challa de l'Inde en trois sets (7-6, 4-6, 6-3) tandis que Samuel Ava s'est imposé en deux sets face à Evan Saha, toujours de la Grande Péninsule (6-2, 6-0). Quant à Loïc Gébert, il a bataillé dur pour venir à bout de l'Américain Muaz Malik en trois sets (3-6, 6-3, 6-3).

Les résultats maintenant des quatre autres Mauricien en action hier. Tous se sont inclinés en deux sets contre leur adversaire respectif. Pour Mathis Dorchies, c'était face à l'Indien Daksh Mudunoori (6-2, 6-3).

Joshua Coquet a, lui, subi la loi du Japonais Daiya Hino (6-0, 6-2). Abdallah Moussa Rujeedawa est tombé contre Kaushik Arunkumar de l'Inde (6-0, 6-0). Idem pour Liam Scott Lim Fat face à l'Indien Nirvaan Thingbaijam (6-2, 6-1).

Chez les filles, on avait six participantes, et, malheureusement, les six ont été éliminées à l'issue du 1er tour hier. Toutes ont perdu leur match en deux sets. Anjali Bhujan n'a rien pu faire face à la Française Ines Foucque (6-0, 6-0). Résultat semblable pour Tejaswini Jessoo contre l'Australienne Taylor Burke, Reese Desaubin et Richaa Gowreesunkur contre les Tchèques Veronika et Lucie Koutova respectivement. Thanusha Bhowruth et Anna Larisa se sont, elles aussi, inclinées en deux sets, mais ont toutefois remporté un jeu (6-1, 6-1). Elles jouaient respectivement face à l'Indienne Shreeya Deshpande et la Britannique Charlotte Perks.