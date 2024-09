De Ourossogui à Matam, ce sont des milliers d'habitants des deux villes qui se sont déplacés pour accueillir le Premier ministre, Ousmane Sonko, en visite dans la région dans le cadre de la Journée nationale de nettoiement «Sétal Sunu Reew», organisée sous la thématique générale : «Engagement citoyen de la jeunesse pour un Sénégal propre».

Une marque de sympathie que le chef du gouvernement, qui était accompagné de la ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, Khady Diène Gaye, son collègue en charge de la Santé et de l'Action sociale, Ibrahima Sy, et du chanteur Baba Maal, invité à cette quatrième édition, a magnifié devant les maires des communes de Matam, Mamadou Mory Diaw, et Ourossogui, Moussa Bocar Thiam, qui l'ont accueilli aux côtés du gouverneur de région et du préfet du département de Matam.

Cette quatrième édition du genre , dont le chef du gouvernement, Ousmane Sonko, a procédé au lancement officiel au niveau du marché central de la ville de Matam, aux environs de 11 heures, après avoir visité la gare routière de Ourossogui à 10 heures, a été mise à profit pour sensibiliser et former la jeunesse aux premiers secours, aux gestes utiles pour sauver des victimes d'accidents de la route, de noyades ou d'accidents vasculaires cérébraux.

Cette quatrième édition du genre , dont le chef du gouvernement, Ousmane Sonko, a procédé au lancement officiel au niveau du marché central de la ville de Matam, aux environs de 11 heures, après avoir visité la gare routière de Ourossogui à 10 heures, a été mise à profit pour sensibiliser et former la jeunesse aux premiers secours, aux gestes utiles pour sauver des victimes d'accidents de la route, de noyades ou d'accidents vasculaires cérébraux. Sur place, des volontaires de la Croix-Rouge sénégalaise ont fait une démonstration des techniques de premiers secours devant le Premier ministre.

Après le coup de balai symbolique, le chef du gouvernement, qui a visité la berge du fleuve Sénégal pour s'enquérir du niveau de la montée des eaux, s'est exprimé sur la symbolique de la journée. «J'éprouve toujours un plaisir en venant au Fouta et j'en sors avec la même satisfaction d'être chez moi, d'être accueilli en fils du terroir et de me sentir en communion avec les populations du Fouta et singulièrement de Matam. Je vous apporte les salutations du président de la République et ses remerciements», déclare-t-il.

Selon lui, la Journée nationale «Sétal Sunu Reew» est une initiative de mobilisation sociale lancée par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, depuis le mois de juin dernier, pour «amener les populations à participer de manière engagée à la prise en charge de la propreté et du cadre de vie dans leurs quartiers».

De son avis, «la journée vise aussi à impliquer activement les communautés aux activités de développement locales et d'intérêt public en rapport avec les services de l'Etat». Avant d'ajouter que «la Journée nationale de nettoiement qui fédère de plus en plus l'élan d'engagement patriotique des populations, cristallise leurs sentiments de vivre ensemble dans la communion».