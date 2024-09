Sénégal: Kaolack - Journée nationale de nettoiement « setal sunu reew » - Les opérations concentrées sur les foyers religieux

La 4ème édition de la Journée nationale de nettoiement «Setal Sunu Reew», célébrée un peu partout dans le reste des régions du pays avant-hier, samedi 7 septembre 2024, a coïncidé ce mois-ci avec les préparatifs du « Gamou » annuel ou «Mawlid», commémorant la naissance du sceaux des Prophètes, Mohammad (PSL).

Malgré la poursuite des opérations dans les différents quartiers de la commune de Kaolack, le focus a surtout été mis sur les foyers religieux dont Médina Baye qui accueille naturellement le plus de fidèles à l'occasion du Gamou prévu le dimanche 15 septembre prochain.

Dans ces foyers religieux et lieux de cultes, les opérations ont été menées non seulement aux alentours des mosquées et les sites devant abriter les cérémonies, mais aussi sur l'ensemble des quartiers limitrophes, les zones inondées et autres dépotoirs d'ordures sauvages laissés intacts pendant des mois voire plusieurs années. Ainsi, sous le regard attentif du Secrétaire d'Etat au Développement des PME-PMI, Ibrahima Thiam, qui a présidé les opérations, et du nouveau gouverneur de la région, plusieurs centaines de tonnes d'ordures ont été enlevées et transférées par la suite vers les sites de décharge situés dans la périphérie de la ville.

Une occasion pour le promoteur du festival 72H de Kaolack de mettre à la disposition du Comité d'organisation du « Gamou » de Médina Baye un important lot de matériel de nettoiement et de collecte d'ordures solides. Composé de 40 brouettes, 50 balais, 50 râteaux, 50 balais-nylons, 60 bacs à ordures et 15 autres pour le poste de santé et une enveloppe de 300.000 FCFA, ce matériel est, selon son donateur Fallou Kébé, un prétexte pour accompagner le gouvernement du Sénégal dans sa politique de citoyenneté et d'offre d'un cadre de vie sain aux populations. Aussi de soutenir la famille de Médina Baye dans son programme d'assainissement de son périmètre qui va accueillir tout au long de ces jours précédant le « Gamou » de nombreux fidèles provenant de partout en Afrique et dans le monde entier.

Un geste fortement apprécié par le Secrétaire d'État en charge du Développement des PME-PMI, Ibrahima Thiam, qui a d'ailleurs rendu un hommage appuyé à ce fils de Kaolack pour ses nombreuses actions en faveur du bien-être des populations. Le Secrétaire d'État Ibrahima Thiam a, par ailleurs, salué la forte mobilisation des citoyens lors de ces journées « Setal Sunu Reew » et invité les populations à poursuivre la même dynamique durant les prochaines journées. Il en a profité pour transmettre les remerciements du président Bassirou Diomaye Faye et son Premier ministre qu'il représentait lors de cette journée.