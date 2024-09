Congo-Kinshasa: POESAM 2024 - Orange RDC prime les 3 meilleurs projets

L'ingénieur congolais Bebeto Ngoy a gagné, vendredi 6 septembre, la médaille d'or de la 8è édition du Prix Orange de l'Entrepreneur Social Afrique et Moyen-Orient (POESAM 2024) grâce à son projet de logette électronique informatisée et connectée.

La cérémonie de sa récompense a été organisée à l'amphithéâtre de Fleuve Congo Hôtel, sous les auspices de la société de la téléphonie mobile Orange RDC.

Bebeto Ngoy a ainsi empoché la cagnotte de 16 800 000 FC.

Il n'a pas manqué de saluer le travail de qualité du jury, avant de parler de son projet :

« Je tiens à remercier les membres du jury ayant respecté les critères établis pour les lauréats. Je suis très content de pouvoir mériter ce prix. J'ai dit un grand merci à Orange et au POESAM. Mon projet consiste à pouvoir changer des phases automatiquement lorsqu'il y a coupure d'électricité pour éviter des dégâts qui sont liés aux incendies et puis électrocution qui amène les gens à la mort ».

Bebeto Ngoy a indiqué avoir mis en place la logette électrique informatisée connectée pour changer des phases mais également gérer certaines choses électriques en distance.

Il a expliqué qu'au-delà de ça, cette logette peut également faciliter la connexion en distance pour voir s'il y a la coupure du courant à la maison à partir de distance.

« Nous avons déjà une entreprise en place qui est stable. Nous avons déjà commencé à vendre notre appareil. Il est sur le marché. J'ai gagné le prix pour booster mon entreprise et non pour bouffer cet argent », a déclaré Bebeto Ngoy.

En plus de Bebeto, il y a deux autres à savoir Lucien Disu qui a remporté la médaille d'argent grâce à son projet « agronome artificiel » et bénéficié d'un chèque de 7.000.000 FC.

« C'est un privilège pour moi de remporter ce prix qui promeut les jeunes entrepreneurs. C'est très encourageant de la part d'Orange de pouvoir s'investir dans ce secteur de l'entrepreneuriat. Alors déjà l'objectif de mon projet est d'assurer l'autosuffisance alimentaire avec un agronome artificiel qui analyse la particularité du sol qui vous prodigue des conseils personnalisés avec une application mobile. Nous sommes déjà en phase de production. Nous sommes en train de travailler avec des coopératifs des exploitants agricoles qui nous accompagnons de bout à bout », a-t-il indiqué.

La médaille de bronze est revenue à Blanchard Mugobe qui a mis en place le projet sur la numérisation des tâches à l'école et les suivis scolaires des enfants à l'absence des parents. Il a été bénéficiaire d'une enveloppe de 4 200.000 FC.

Les trois gagnants de l'édition 2024 du POESAM ont exprimé leur satisfaction et remercié Orange RDC pour l'opportunité.

« En tout cas, je tiens d'abord à remercier toute l'équipe qui a bossé, qui a été sincère, surtout au niveau de la sélection, surtout aussi les membres du jury qui ont respecté les critères établis pour les lauréats. Je suis très content de pouvoir mériter ce Prix et je dis un grand merci à Orange et à POESAM », a indiqué Ngoy Bebeto, gagnant du premier prix du POESAM 2024.

Dans son mot prononcé à cette occasion, Ben Cheick Haidara, directeur général de Orange RDC, a réaffirmé l'engagement de cette société de télécommunications à soutenir des projets innovants.

« Orange est un acteur de confiance qui donne à chacun, à chacune les clés du monde numérique responsable. Notre mission est donc de garantir, dans tous nos champs d'activité, que le numérique est pensé, mis à disposition et utilisé de façon humaine et plus durable. C'est ainsi que nous avons construit une stratégie avec des initiatives autour de la responsabilité sociale d'entreprise.

Et le POESAM en est une preuve tangible. Nous sommes donc convaincu chez Orange, que les projets et les innovations seront produits en Afrique par les africains et nous souhaitons à travers POESAM (Prix Orange de l'Entrepreneur Social de l'Afrique et du Moyen-Orient) , marquer notre engagement à soutenir ces innovations », a-t-il déclaré.

Il a profité de ce moment pour adresser un message particulier aux lauréats du POESAM 2024. Ben Cheick Haidara les a exhortés à transformer leurs initiatives en entreprises.

« Vous savez que participer déjà à ce concours est une victoire. Je voudrai donc vous demander d'intégrer cela, vous avez déjà à ce stade reçu une formation pour qualifier davantage vos projets et ça, c'est un grand game (jeu, ndlr). Donc, il n'y a pas de perdants ce soir, nous avons reçu des dossiers un peu partout, mais aujourd'hui vous êtes de quatre localités (Kinshasa, Lubumbashi, Goma et Kisangani) , vous représentez les finalistes et vous êtes jeunes, ce que nous encourageons, c'est déjà votre courage d'avoir pu penser à ces projets, d'avoir essayé de les structurer et mon homonyme : Benji (humouriste, ndlr), disait tout à l'heure : il faut porter loin vos projets. Il ne faut pas vous arrêter. Mais ce que j'attends de vous, il faut transformer ces initiatives en entreprises », a poursuivi le DG de Orange RDC.

La présidente du jury , Nicole Sulu, a, pour sa part, reconnu qu'il était difficile de trancher, car chaque projet représente bien plus une solution entrepreneuriale innovante. Elle a remercié la société Orange pour cette initiative.

« Je tiens ardemment à féliciter tous les participants pour leur engagement à pouvoir impacter leur environnement, pour leur créativité et plus encore pour l'audace . Je voudrai rejoindre le DG qui disait tout à l'heure que vous êtes là. Pour moi, il n'y a pas de perdants, c'est une distinction d'être là parmi les 10 derniers et d'avoir pu réellement candidater. Merci à Orange et au DG », a-t-elle affirmé.

Pour cette édition du POESAM, au total 124 projets ont été enregistrés sur l'échiquier national, dont 10 ont été retenus par le jury pour la finale, sur base de trois critères, à savoir l'innovation, l'impact social et la viabilité économique du projet.

Lancé en 2017 en RD-Congo, le Prix Orange de l'Entrepreneur Social Afrique et Moyen Orient a pour but de susciter l'intérêt à l'innovation sociale en faveur du développement du pays grâce au programme et l'accompagnement de Orange. Il en est à sa 14è edition en Afrique et au Moyen-Orient. À travers ce Prix, des entrepreneurs sont formés à la présentation d'un projet et aux techniques d'un bon speech (discours).