Afrique: Eliminatoires CAN 2025/Burkina Faso-Malawi - Les Etalons jouent la carte de la prudence

Le Burkina Faso reçoit le Malawi, ce soir à 19 h au stade du 26 mars de Bamako au Mali en match comptant pour la 2e journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Les Etalons, dans la peau de favori, aborderont la rencontre avec prudence et humilité.

Après le nul arraché à Dakar face au Sénégal lors des ultimes moments de la rencontre, le Burkina Faso reçoit le Malawi, ce soir à 19 h au stade du 26 mars de Bamako au Mali, en match comptant pour la 2e journée des éliminatoires de la CAN 2025. Il s'agira de la 5e confrontation en éliminatoires de la CAN entre ces deux pays, depuis la première ayant eu lieu en juin 2009.

Les deux dernières avaient vu les Etalons remporter la manche aller en novembre 2020 (3-1) avec un doublé de Franck Lassina Traoré au stade du 4 août, puis un nul vierge à Blantyre au retour quatre jours plus tard. Le sélectionneur national des Etalons, Brama Traoré et ses poulains entendent donc aborder le match dans la sérénité et l'humilité. Pour ce faire, ils ont vite oublié le bon résultat du stade Abdoulaye Wade de Diamniadio le vendredi dernier.

De retour dans la capitale malienne, le capitaine Hervé Kouakou Koffi et ses coéquipiers ont effectué deux séances au cours desquelles ils ont passé au peigne fin les différents systèmes de jeu. Pour le sélectionneur adjoint des Etalons, Pierre Bazié, il ne faut pas s'attendre à un match facile. « Après le match de Dakar, nous partons dans la peau de favori.

Mais il ne faudrait pas s'attendre à livrer un match facile. Les Malawites viendront dans l'optique de créer la surprise. A nous de savoir être patients et pouvoir exploiter les occasions qui s'offriront à nous », a-t-il laissé entendre. Même son de cloche chez Aziz Ki, le sociétaire des Young African de la Tanzanie qui estime que l'équipe n'est pas à négliger.

« Nous aborderons ce match avec sérénité et humilité. Nous devons jouer en équipe et être offensifs tout en étant concret devant les buts. A domicile, c'est à nous de faire le jeu », a-t-il conseillé, avant d'ajouter : « nous devons apprendre de nos erreurs, notamment éviter les pertes de balles qui nous ont créé des soucis à Dakar ».

Dango Ouattara forfait

Après le nul, en déplacement face au favori du groupe L, Pierre Bazié affirme que la rencontre face au Malawi doit constituer le couronnement de leurs efforts. « Nous avons des joueurs compétents dans tous les compartiments. Il nous reste juste à trouver les bonnes combinaisons et aussi le système pour déjouer les plans de l'adversaire.

Nous allons tout donner pour remporter les trois points de la rencontre et continuer à progresser avec le groupe qui, au fur et à mesure qu'on avance, apprend à mieux se connaître », a-t-il souhaité. Sorti sur blessure juste avant la pause à Dakar, Dango Ouattara est forfait face aux Flammes. Le sociétaire de Bournemouth en Angleterre souffre d'une entorse aigüe modérée de la cheville, selon le médecin des Etalons, Dr Abramane Ouattara.

« A la suite de sa blessure à la cheville, nous l'avons examiné. Après l'examen, nous avons passé des examens paracliniques notamment l'IRM. C'est après tout cela que nous avons noté une entorse aigüe modérée. Il sera absent face au Malawi parce que la blessure va prendre un peu de temps, pas moins de deux semaines, pour la prise en charge », a-t-il informé.

Avec l'absence de Dango Ouattara, l'encadrement technique des Etalons sollicitera de nouveau, Ousmane Camara. Auteur d'un bon match pour sa première avec les Etalons face au Sénégal, le sociétaire FK Auda en Lettonie occupera sans doute le couloir droit. En défense centrale, Brama Traoré devrait reconduire la paire Edmond Tapsoba et Yasser Djiga.

Dans le secteur médian, hercheur » devrait procéder à un remaniement. Inexistants face au Sénégal, Cédric Badolo et Trova Boni pourraient débuter sur le banc. Saidou Simporé figurera sans doute dans le onze de départ tout comme Blati Touré aux côtés de Sacha Bansé. Pas convaincant à Dakar, Hassane Bandé pourrait aussi cèder sa place à Franck Lassina Traoré en attaque.

En rappel, les Flammes du Malawi, pour leur première sortie face au Burundi, se sont inclinés (2-3) à domicile. Avec une équipe constituée de joueurs évoluant dans les championnats congolais, sud-africain, zambien et domestique, les hommes du sélectionneur, Patrick Mabedi ont été dominateurs dans le jeu. Avec 22 tirs dont 7 cadrés les malawites semblent avoir une bonne animation offensive avec un certain Chawanangwa Kawongo, auteur d'un but et d'une passe décisive jeudi dernier.