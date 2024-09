Burkina Faso: Présidence de la Fédération Burkinabè de football - Oumarou Sawadogo prend officiellement le relai

Le nouveau président élu de la Fédération burkinabé de football (FBF), le colonel-major à la retraite Oumarou Sawadogo, a officiellement pris fonction, lundi 9 septembre 2024. La passation de charge entre lui et le président sortant, Lazare Banssé, a eu lieu dans la salle de conférence de la FBF.

Elu président de la Fédération burkinabè de football, (FBF) lors de l'assemblée générale élective, le 31 aout 2024, le colonel-Major à la retraite Oumarou Sawadogo a officiellement pris les commandes de l'instance nationale du football, lundi 9 septembre 2024. « Je reçois aujourd'hui la charge de président de la Fédération burkinabè de football avec fierté, responsabilité et le devoir de servir et surtout de bien servir le football burkinabè jusqu'en 2028 », tels ont été les premiers mots du nouveau président lors de la cérémonie de passation de charge.

Le colonel-major à la retraite a rassuré que son comité exécutif et lui-même donneront le meilleur d'eux-mêmes pour mériter la confiance de tous les acteurs du football. « Je perçois notre élection comme un aboutissement de la volonté de tous d'apporter un plus au rayonnement du football et une ère nouvelle dans laquelle nos actions seront teintées de valeurs cardinales, de la collégialité, d'ambition, de responsabilité, de tolérance et d'engagement dans la clarté », a-t-il affirmé.

Pour Oumarou Sawadogo, le consensus et le défi à relever ont constitué le socle qui lui a permis de bâtir son programme de développement du football autour de quatre points que sont, l'amélioration de la bonne gouvernance du football, le renforcement des capacités des acteurs du football, le renforcement et l'entretien des infrastructures et des équipements du football, la mobilisation des ressources et l'optimisation de leur gestion.

Il a félicité le bureau exécutif sortant qui a oeuvré à apporter sa pierre à l'édifice et ce, malgré les difficultés. « Nous partirons donc, pas de rien, mais d'acquis à consolider », s'est-il réjouit. Le nouveau président de la FBF a demandé à tous les acteurs de taire définitivement leurs divergences qui ont émaillé les mandats précédents, plus précisément celui qui vient de finir, pour qu'ensemble ils puissent travailler à développer le football burkinabè.

« Je suis disposé à travailler avec tous les acteurs sincères qui veulent apporter un plus à notre passion commune », a-t-il promis. Pour sa part, le président sorti, Bazare Banssé, a remercié toute son équipe pour le travail accompli ensemble. Il a suggéré au nouveau président d'adopter un code de bonne conduite au sein du comité exécutif, les ligues régionales, les districts, et de finaliser le projet de Charte des équipes nationales. Tout en souhaitant plein succès au bureau installé, il a rassuré de sa disponibilité à l'accompagner en cas de besoin.