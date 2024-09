Madagascar: Ravinala Airports - Trois projets sociétaux primés dans les communes environnantes de l'aéroport International d'Ivato

Ravinala Airports renforce ses activités de responsabilité sociétale d'entreprise, notamment dans les localités riveraines de l'aéroport International d'Ivato.

Le gestionnaire des aéroports internationaux d'Ivato et de Nosy Be vient de primer trois projets sociétaux initiés par des associations implantées dans les communes d'Ivato, de Talatamaty, d'Anosiala et d'Ambatolampy Tsimahafotsy.

Trois thématiques

La remise des prix, en l'occurrence une contribution de 15 millions d'ariary par projet a eu lieu vendredi dernier au San Cristobal Hôtel. Pour rappel, Ravinala Airports, en partenariat avec le ministère de l'Environnement et du Développement durable a lancé au mois d'août dernier la deuxième édition de « l'appel à projets sociétaux » dont l'objectif est de renforcer son engagement sociétal et d'apporter un impact positif dans les quatre communes situées autour de l'aéroport international d'Antananarivo. Destiné à des associations œuvrant dans la promotion féminine, l'appel à projet a été axé sur trois thématiques.

À savoir :

l'éducation, l'environnement et le développement social de ces 4 communes environnantes. Un concours qui a, en tout cas, enregistré un succès total et un intérêt manifeste de la population puisque depuis son lancement, 36 projets d'associations ont été reçus. Après la sélection finale réalisée par le jury composé des représentants du ministère de l'Environnement et du Développement durable, du district d'Ambohidratrimo, de l'UNICEF Madagascar, et de Ravinala Airports, 10 projets ont été retenus pour la phase finale où trois lauréats ont été désignés pour chaque catégorie.

Proximité

Dans la catégorie « Education », la palme est revenue à l'association Izylife pour son projet intitulé Education Affective Relationnelle et Sexuelle en milieu scolaire. Le projet effectuera des groupes de discussion et des ateliers sur ce thème dans les lycées d'Ivato et d'Ambohidratrimo. Dans la catégorie « Environnement », l'Association Palais a décroché le prix, grâce au projet « Plastikoo » relatif à la mise en place d'un appareil de récolte et de transformation des bouteilles en plastique, en commençant par ceux de l'aéroport international d'Antananarivo.

Enfin la catégorie «Développement social » a vu la victoire de l'Association ASITA 105 qui propose comme projet l'autonomisation des femmes célibataires et vulnérables grâce aux transformations agroalimentaires de manioc, de taro et de patate douce. Grâce à cette dotation de 15 millions d'ariary chacune, les associations gagnantes vont pouvoir réaliser leurs projets suivant les cibles et les critères définis. Notamment la proximité avec l'aéroport international d'Ivato, un bon niveau de faisabilité et d'impact de viabilité et de clarté du projet.

3 000 bénéficiaires

Il s'agit, en somme, de projet à impact direct et positif sur les communes concernées. « L'enjeu de cet appel à projets est d'impacter positivement les communes environnantes de l'aéroport international d'Antananarivo », a déclaré Felana Ratsimbazafy, directeur Qualité et Responsabilité sociétale de l'Entreprise de Ravinala Airports qui permet à plus de 3 000 personnes de bénéficier d'appuis sociaux.

Nirina Hoeliarisoa Ratrimoson, directeur de la promotion de l'économie verte et bleue au sein du MEDD a fait part de la finalisation de la stratégie nationale RSE, destinée à être un outil de compétitivité et de création d'une image durable à travers une contribution des entreprises à la préservation des ressources naturelles et une création de valeur pour les communautés.

Le département ministériel affiche ainsi sa volonté d'engager un processus participatif et intégré de planification et d'intervention par la mobilisation de divers instruments.