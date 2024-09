Madagascar: FIA - Uniplast partenaire de la 6e édition

En soutien à l'agriculture à Madagascar, Uniplast s'affirme comme un partenaire de la 6e Foire Internationale de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche (FIA), du 12 au 15 septembre à Tanjombato.

Le Parc des expositions Forello à Tanjombato accueillera la 6e édition de la Foire Internationale de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche (FIA), un événement crucial pour le secteur agricole malgache, du 12 au 15 septembre 2024. Plus de 300 acteurs de différents secteurs d'activité et filières agricoles et d'élevage seront réunis lors de cet événement. Madagascar, riche de ses ressources naturelles mais confronté à des défis agricoles majeurs, verra Uniplast, leader de l'industrie du plastique, participer en tant que partenaire de l'événement.

Cette collaboration souligne l'engagement des deux parties pour une agriculture durable et une révolution verte. L'entreprise propose également des produits tels que les sacs en polypropylène (Gony) et les gaines tissées en polypropylène (Goailaka), conçus pour améliorer le stockage et réduire les pertes post-récolte. Sa marque « Vokatry Ny Tany » se distingue par sa robustesse et sa réutilisabilité, contribuant à la réduction des déchets plastiques tout en soutenant les coopératives agricoles régionales.

L'entreprise joue un rôle essentiel en offrant des solutions innovantes pour soutenir les agriculteurs locaux. « Grâce à une sélection de produits novateurs, durables et personnalisés, Uniplast travaille en étroite collaboration avec des coopératives régionales. Ceci dans le but d'apporter un soutien aux agriculteurs en leur fournissant des appuis matériels dont les 'gony', 'goailaka' et les sacs pépinières ou encore une aide financière en vue de l'acquisition de semences », souligne Akshay Bikalala, Directeur Général de l'entreprise.

Cette alliance avec la FIA illustre l'engagement partagé envers des solutions respectueuses de l'environnement et la durabilité dans le secteur agricole malgache.