Madagascar: Pêche durable - Sensibilisation et régulation en action dans le nord

Dans le cadre de la préservation des ressources marines, une descente sur le terrain a été organisée dans le district d'Ambanja, région Diana, les 6 et 7 septembre derniers.

Dirigée par le Comité d'Orientation et de Suivi (COS) et la CirPEB (Circonscription de la Pêche et de l'Économie Bleue), cette initiative a réuni les autorités locales, dont les maires d'Ambonibohitra, d'Antsakoamanodro, Maherivaratra, Ambalahonko, Antafiambotry, et Ambohimena, ainsi que les présidents des TGRH (Gestion des Ressources Halieutiques) de Nosy Faly, Ampapamena et Andohaomby.

Les discussions ont porté sur la sensibilisation des pêcheurs aux lois en vigueur et à l'interdiction de certains équipements afin de protéger les écosystèmes marins. Les pêcheurs ont répondu favorablement à l'appel, s'engageant à abandonner les pratiques non conformes. Cette opération s'est déroulée en partenariat avec l'ONG Blue Ventures, marquant une avancée importante vers une pêche durable et responsable dans la région.