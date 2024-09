Madagascar: Conduite responsable des entreprises - Formation des inspecteurs du travail

Une formation dédiée aux inspecteurs du travail sur l'application de l'OIT (Organisation internationale du travail ) en matière de conduite responsable des entreprises a été organisée hier à Anosy.

Cette initiative , soutenue par l'OIT à travers le projet Trade for decent work , le projet vision zero fund et le projet Entr'Alliance, revêt une importance particulière dans le contexte de la mise en oeuvre de la planification stratégique globale de l'intervention de l'inspection du travail par la conformité. Selon Frédérick Muia, Directeur du Bureau de Pays de l'OIT pour Madagascar , Comores, Maurice et Seychelles, le défi pour la confirmation reste très important .

Les derniers chiffres montrent que le secteur informel emploie environ 9 personnes actives sur 10 à Madagascar . « Même si l'inspection du travail a renforcé ces dernières années les activités de contrôle de conformité auprès des entreprises, comme l'attestent les fruits portés par la mise en oeuvre de la planification stratégique globale d'intervention menée les deux dernières années, ses interventions restent encore limitées pour diverses raisons », a-t-il indiqué. Il a cité comme exemple les cas du secteur agricole et de l'agro business où le travail des enfants reste encore problématique. Idem dans le secteur minier.

Sensibilisation.

Il y a quelques semaines, le gouvernement a adopté le décret sur la Responsabilité sociétale. Certes, des étapes ont été déjà franchies mais beaucoup reste encore à faire, d'après Hanitra Razakaboana, ministre du Travail, de l'Emploi, de la Fonction publique. La lutte contre le travail des enfants et la lutte contre le travail forcé figurent parmi les défis que les inspecteurs du travail doivent relever.

Concernant les progrès enregistrés, la collecte des données est désormais facilitée par l'application LIFT (Labour inspection and the future of technology). Elle a aussi fait savoir que les inspecteurs du travail ont un rôle à jouer dans la vulgarisation du nouveau code du travail.