Madagascar: Mahajanga - Infrastructures sportives - Marson Moustapha en visite d'inspection des travaux

En plus des infrastructures existantes, la ville des fleurs bénéficie de nouvelles installations sportives répondant aux normes internationales.

Vers la fin des travaux

Mahajanga est une ville sportive, et ses athlètes méritent des infrastructures de qualité. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Marson Moustapha, a visité l'avancement des travaux du nouveau gymnase à Mangarivotra et de la piscine olympique, le samedi 7 septembre 2024. Les travaux de construction du gymnase couvert de 4 000 places au Pas de Fil à Mangarivotra progressent rapidement. Les gros oeuvres sont estimés à 97% terminés, et les finitions, ainsi que l'embellissement extérieur, ont déjà commencé.

Respectant les normes internationales, le nouveau gymnase sera construit sur une superficie de 5 500 m² et comprendra 4 vestiaires, un salon VIP, une salle de musculation, une salle antidopage, un bureau, et un local technique. Le terrain sera en PVC multisports. La toiture sera équipée d'un système aérodynamique pour la climatisation de la salle. D'ici 5 à 6 mois, le gymnase sera opérationnel et sera doté de sièges individuels pour les supporters.

La délégation conduite par le ministre s'est également rendue sur le chantier de construction d'une piscine olympique à Ampisikina. Cette piscine respectera toutes les normes exigées par la fédération internationale, avec un bassin de 50 m pour les compétitions, un bassin de 25 m pour les entraînements, une tribune de 1 000 places, des vestiaires, des douches, et un local technique. Les travaux devraient être achevés d'ici la fin de l'année.

Un petit détour par le Stade Rabemanjara s'est imposé pour Marson Moustapha, un natif de la ville. Des travaux de rénovation y ont été entrepris, et le ministre a promis d'apporter son soutien à ce joyau de Mahajanga. « Je vous promets que les travaux de construction seront achevés dans le respect des normes. Nous allons réfléchir à la manière de gérer et de pérenniser ces infrastructures pour les générations futures », a-t-il déclaré.