Madagascar: Education - Rentrée scolaire sur fond d'austérité

La nouvelle année scolaire a débuté, hier, dans une atmosphère mitigée, tant l'enthousiasme des élèves et des nouveaux parents contrastait avec le tourment de la grande majorité des parents face aux charges financières et mentales liées à la rentrée.

Jour J, hier, pour plusieurs millions d'élèves dans les quatre coins de la Grande île, avec un début de l'année scolaire 2024-2025 qui ne diffère pas tellement des autres années : avec enthousiasme pour les plus jeunes, en primaire, heureux de retrouver des amis ; avec quelques appréhensions pour les tout-petits qui expérimentent l'école pour la première fois, accompagnés de parents tout aussi émus de voir leur petit bout se détacher d'eux et confiés à « des inconnues » en la personne des « maîtresses ».

Mais pour la majorité des parents d'élèves, la rentrée était surtout synonyme de grande charge mentale et financière, face au coût que représentent les frais d'inscriptions et les fournitures scolaires et autres effets vestimentaires, uniformes, tenues de sport, ainsi que diverses cotisations.

Les budgets familiaux, sérieusement éprouvés, peinent à retrouver des couleurs. Le mois dernier et certainement encore ce mois de septembre, les dépenses liées à la rentrée scolaire amènent les ménages à revenus faibles ou moyens à se serrer encore plus la ceinture, si le reste de l'année, joindre les deux bouts ne relève de l'exploit pour certains ménages.

Dans les écoles primaires publiques, la gratuité des inscriptions n'exempte pas les parents - hormis les plus vulnérables, identifiés par les fokontany - au paiement des cotisations en prévision des salaires des enseignants non subventionnés par l'Etat. La majorité des ménages a, toutefois, réussi non sans mal, à affronter la rentrée, hier. Il n'est pas rare que des parents optent pour le prêt bancaire afin d'honorer les charges liées à la rentrée scolaire, avec la perspective de « réaménager » les futures dépenses familiales afin de pouvoir rembourser dès la fin de ce mois de septembre.