Madagascar: Photomania, premier salon de la photographie - Bientôt à l'Urban Futsal

27 et 28 septembre prochains, Photomania, un événement intégralement dédié au monde de la photographie aura lieu à l'Urban Futsal Galaxy Andraharo

Immersion dans le monde de la photo

Ce salon de la photographie, organisé à l'initiative d'Assist & Co, a été motivé par la passion de la photographie et vise à réunir les amoureux de la photo ainsi que tous les acteurs concernés dans ce domaine. Il souhaite offrir une expérience immersive pour les amateurs, qui auront l'opportunité de voir un aperçu direct et tangible du travail des professionnels de la photo en leur présence, étant donné que ces derniers sont habituellement cachés derrière leurs objectifs, mais seront pour une fois mis au devant de la scène.

Concours de photos

Le salon a pour ambition de favoriser les échanges et le partage entre les professionnels de la photo et les amateurs. L'Union des Photographes Professionnels de Madagascar (UPPM), un des partenaires de l'événement, a préparé des ateliers tels que de la lecture d'image pour les photographes amateurs et avancés et divers ateliers, pour les étudiants, entre autres.

Un concours de photo axé sur le thème « inhumain au travail » a également été ouvert depuis hier, en amont du salon. La remise du prix de ce concours se fera par contre durant la soirée de clôture de Photomania, qui sera également dédié au réseautage, un autre objectif du salon.

Divers participants et activités

Le salon verra donc la participation de photographes professionnels bien entendu, mais également d'entreprises de production multimédia, d'agences de photographie, mais aussi de distributeurs de matériels photographiques ou informatiques, indispensables aux photographes. Ce sera aussi l'occasion pour les visiteurs d'échanger avec des professionnels en matière de maintenance de matériels et pas uniquement d'appareils photos mais d'autres matériels tels que les imprimantes, par exemple. Justement, un espace dédié aux toutes nouvelles avancées technologiques dans cet écosystème sera visible durant le salon. Les métiers collaborant étroitement avec les photographes participeront également à l'événement.

C'est ainsi que des stands de « make up artists » seront visibles durant les deux jours de l'événement, étant donné que les modèles photos requièrent une attention particulière très technique avant chaque « shooting », et se mettront à la disposition des visiteurs. En parlant de shooting, certains stands seront transformés en studio photo direct, pour parfaire l'expérience.

Différents shows qui en mettront plein les yeux aux visiteurs seront aussi prévus durant ces deux jours. Avis au public donc, pour ce premier rendez-vous avec les artistes de l'image.