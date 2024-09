Afrique: Fête nationale de la RPD de Corée, Kabasele Tshimanga au Président Kim Jong Un - « Bravo pour l'édification d'une grande nation socialiste »

Hier, lundi 9 septembre 2024, la République Populaire Démocratique de Corée a célébré le soixante-seizième anniversaire de sa Fête Nationale. A cette occasion, le Président National de l'Union des Démocrates Socialistes, UDS, monsieur Crispin Kabasele Tshimanga Babanya Kabudi, a adressé un message de félicitations au Secrétaire Général du Parti du Travail de Corée, le Président Kim Jong Un, dans lequel il renouvelle le soutien de l'UDS au Parti du Travail de Corée et à son éminent Dirigeant, le Président nord-coréen Kim Jong Un. Ci-dessous, ledit message dans son intégralité.

« Au Respecté Camarade KIM JONG UN,

Secrétaire Général du Parti du Travail de Corée,

Président des Affaires d'Etat de la République Populaire Démocratique de Corée

Pyongyang,

République Populaire Démocratique de Corée

« Cher Camarade Secrétaire Général,

« J'ai le grand honneur de Vous adresser, au nom des militantes et des militants de l'Union des Démocrates Socialistes (UDS) et au mien propre, mes vives et chaleureuses félicitations à l'occasion de Votre Fête Nationale, 76ème anniversaire de la création de la République Populaire Démocratique de Corée (RPDC)

%

« Vous avez érigé la confiance en soi-même en une ligne politique et une coutume nationale invariables en la définissant comme une orientation essentielle et un moyen de développement de l'édification du socialisme, non pas une contre-mesure tactique pour faire face aux difficultés temporaires sur le chemin, défini l'essence du kimilsunisme-kimjonilisme, idéologie directrice de la Révolution coréenne, comme la primauté des masses populaires et avancé l'idée consistant à l'appliquer dans les activités du Parti du Travail de Corée et de l'Etat.

« En effet, Votre idée en matière d'édification de l'Etat sert de bannière immortelle dans les efforts pour anticiper la victoire dans l'édification d'une Puissance socialiste.

« Je voudrais saisir cette opportunité pour vous réitérer la ferme conviction de l'UDS que le Peuple coréen marquera un succès culminant dans sa lutte pour perfectionner le socialisme avec le renforcement du potentiel puissant du Pays sous la bannière de la confiance en soi-même réaffirmer que notre soutien Vous accompagnera toujours.

« Veuillez agréer, Camarade Secrétaire Général, les salutations révolutionnaires de l'UDS.

« Crispin KABASELE TSHIMANGA BABANYA KABUDI

« Président National ». Fin de citation.

Il est à noter que l'Union des Démocrates Socialistes, UDS, est lié par des relations d'amitié au Parti du Travail de Corée, PTC, depuis plusieurs années.