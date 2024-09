Tunisie: Quelle mission pour les gouverneurs ?

Le remaniement au sein du corps des gouverneurs effectué dimanche par le Président de la République, et qui a touché tous les gouvernorats, porte un message clair : les gouverneurs sont nommés pour agir et résoudre les problèmes. Ils sont au service des citoyens non pas pour fermer les portes devant eux. Mais aussi leur action doit s'inscrire dans le cadre de l'unicité de l'Etat. En effet, cette nouvelle équipe de gouverneurs est là pour asseoir la souveraineté d'un Etat fort, hostile aux inégalités et qui apporte des solutions aux problèmes qui tracassent les citoyens dans les régions.

Car, tant que les régions souffrent, la Tunisie ne sera pas à l'abri des troubles et des soubresauts. En effet, les temps sont déjà durs pour les régions intérieures. Mais que dire quand elles sont en plus objet de coupure d'eau ou d'électricité alors que les responsables locaux sont aux abonnés absents ? Depuis des années, chaque jour qui passe emporte dans son sillage les rêves de milliers de jeunes dans les régions.

Des espoirs qui volent en éclats laissant place à un désespoir qui fait le lit de l'extrémisme, du banditisme et de la criminalité. En mettant en avant la transition démocratique au détriment de la transition économique, nos politiques et hérauts des valeurs citoyennes, ont fait une mauvaise lecture de l'âme du pays. C'est pour cela que la grogne gagne chaque fois une nouvelle région et que certaines d'entre elles se mettent parfois en mouvement. Il ne s'agit pas, en fait, de calmer le jeu quand la colère éclate et qu'une fois le feu ayant cessé, on négocie le passage d'une situation à son contraire sans pour autant extirper le mal qui ronge les régions d'une façon beaucoup plus profonde. Voilà ce qui, en vérité, révulse les observateurs et inquiète les investisseurs.

Et c'est pourquoi l'avenir des régions doit être orienté vers un destin plus ordonné. C'est pourquoi aussi on demande aux gouverneurs une gestion plus sérieuse des problèmes des régions, une meilleure écoute des préoccupations des citoyens. En effet, la mission des gouverneurs est d'améliorer la condition des citoyens et d'assurer une meilleure prise en charge de leur vie quotidienne : écoles, routes, transport, équipements sportifs, solidarité.

Mais chaque fois qu'un citoyen s'adresse directement à la présidence de la République après avoir épuisé tous les recours auprès des responsables locaux, c'est un aveu d'échec pour le gouverneur. Cette nouvelle équipe aura-t-elle le feu sacré pour agir ?