Tunisie: 39e édition du FIFF de Namur - «Mé El Aïn» de Meryam Joobeur dans la course au Bayard d'Or

Le 39e Festival du film francophone de Namur (Fiff), qui se déroulera du 27 septembre au 4 octobre 2024, vient de dévoiler les premiers titres de la sélection officielle. Le film tunisien « Mé El Aïn » de Meryam Joobeur compte parmi les films de la compétition officielle. Le festival s'ouvrira avec la nouvelle comédie française « En Fanfare » d'Emmanuel Courcol avec dans les principaux rôles : Benjamin Lavernhe et Pierre Lottin.

« Mé El Aïn » marque le retour de Meryam Joobeur au Fiff de Namur (Belgique) où elle a présenté en 2019 son court métrage « Brotherhood » en compétition internationale. Le film a été également nominé aux Oscars en 2018 et projeté dans plus de 150 festivals et a remporté 75 prix internationaux. « Mé El Aïn », son premier long métrage, est inspiré de « Brotherhood ». Coproduit par la Tunisie, la France, le Canada et la Norvège, le film a été déjà sélectionné en compétition officielle au festival de Berlin ainsi que dans d'autres manifestations cinématographiques internationales.

C'est l'histoire de Aicha, mère tunisienne douée de rêves prophétiques, qui vit dans une ferme rurale avec son mari Brahim et ses trois fils. La vie du couple est totalement bouleversée après le départ de leurs fils Mehdi et Amine dans une zone de conflit où la guerre fait rage. Quelques mois plus tard, Mehdi rentre au bercail avec une femme enceinte du nom de Reem portant le niqab.

Si le père est perturbé par la présence de cette femme, la mère, par contre, l'accueille dans la maison et jure de la protéger à tout prix ainsi que Mehdi. Mais leur retour déclenche d'étranges événements dans le village dont la peur croissante au sein de la communauté. Aicha doit affronter les limites de son amour maternel afin de mettre fin à l'obscurité grandissante.La réalisatrice, qui vit à Montréal (Canada), révèle avoir commencé l'aventure du film début 2017 de la manière la plus improbable.

C'est au cours d'un voyage en voiture avec son directeur photo, Vincent Gonneville, à travers le nord-ouest de la Tunisie pour explorer les différents paysages de la Tunisie qu'elle rencontre deux frères bergers Malek et Chaker Mechergui. Elle fut frappée par leur visage couvert de taches de rousseur et découvre que, dans cette région du pays, un nombre important de jeunes sont partis en Syrie pour rejoindre Daech.

Ce qui intéresse Meryam Joobeur, ce ne sont pas les jeunes qui se sont envolés en Syrie pour s'engager dans des opérations de violences, mais plutôt les parents, leurs regards et leurs comportements au retour de leurs enfants des foyers de conflits. Motivés d'approfondir cette question et surtout d'examiner au plus près les thèmes de la maternité et de la victimisation des femmes, la réalisatrice reprend le court-métrage, en fait un long avec le même casting Salha Nasraoui, Mohamed Hassine Grayaâ, Malek, Rayen et Chaker Mechergui, Adem Bessa, Dea Liane.