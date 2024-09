Tunisie: 8e édition de l'Ultra Mirage, du 26 au 29 septembre, à Tozeur - Plus qu'une simple course, une découverte !

360 participants, 296 hommes, et tout de même 64 femmes, parmi lesquels 64% sont venus de 17 pays participer à l'Ultra-Mirage El Jerid, attendu du 26 au 29 de ce mois à Tozeur.

Il faut reconnaître qu'ils ont le cœur bien accroché, car cette course de type Ultra Trail est tout sauf un parcours de santé.

100 ou 50 km en plein désert, et plus précisément dans le Chott El Jerid dont la réputation d'aridité et de difficulté a transcendé l'histoire, cela en un temps limité, affrontant des températures de plus de 40 degrés, voilà qui demande une volonté de fer, une condition physique remarquable et des ailes aux pieds.

Renforcer la visibilité de la région

Et pourtant, cette course organisée par Amir Ben Gacem, et bien soutenue, depuis huit ans, draine chaque année plus de monde venu de plus en plus loin. « Cet événement contribue à positionner la Tunisie comme une destination sportive de choix. Pour la première fois, la course accueille une majorité de participants étrangers. L'Ultra Mirage El Jerid 2024 est bien plus qu'une simple course. C'est une plateforme unique de rencontre et de connexion, rassemblant sportifs, passionnés et professionnels de divers horizons», déclare Ben Gacem.

Le partenariat avec des Assurances, engagées depuis huit éditions, repose, en fait, sur une vision commune de promotion du sport et de valorisation du patrimoine tunisien. Les sportifs, venus participer à la course, découvrent, pour la plupart, la Tunisie et le grand sud. Ils sont souvent accompagnés de leurs familles et il est fort probable qu'ils reviendront.

%

Et c'est là, depuis le début de cette aventure, ce qui motive Amir Ben Gacem dans son entreprise et ce qui fait partie d'une stratégie de la responsabilité sociétale des Assurances partenaires: renforcer la visibilité de la région de Tozeur et contribuer à l'attractivité touristique de la région.

Quoi de neuf ?

Des nouveautés cette année : pour la première fois en Tunisie, les participants recevront des balises équipées de technologies de pointe : GSM pour le parcours de 50 km, et satellite pour le parcours de 100 km, avec bouton de détresse permettant de signaler toute urgence. Par ailleurs, une application mobile permettra de suivre en direct la course.

Last but not least, la maison des jeunes de Tozeur sera rénovée et équipée, à cette occasion, ce qui offrira aux jeunes de Tozeur la possibilité de s'épanouir à travers le sport dans les meilleures conditions.

Persévérance, esprit d'équipe, dépassement de soi, engagement et passion commune pour l'excellence sont les valeurs partagées par les partenaires de l'Ultra Mirage, et par ses participants.