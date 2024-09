Tunisie: FOCAC 2024 - Promouvoir la modernisation et la solidarité sino-africaine

Six ans après leur dernière rencontre, les dirigeants des deux parties ont réaffirmé leur engagement à renforcer la coopération dans des domaines clés, notamment la modernisation, la paix et le développement.

Lors du Sommet du Forum sur la coopération sino-africaine (Focac) à Beijing, les ministres des Affaires étrangères chinois, sénégalais et congolais ont réitéré l'importance de la relation sino-africaine. Ce sommet, centré sur le thème de la modernisation et de la construction d'une communauté d'avenir partagé, a permis d'adopter deux documents stratégiques : la Déclaration de Beijing et un Plan d'action pour renforcer la coopération entre la Chine et l'Afrique pour les trois prochaines années.

Quatre principaux axes de coopération ont été abordés. Tout d'abord, les relations diplomatiques entre la Chine et les pays africains se sont consolidées, 30 nouveaux partenariats stratégiques ayant été établis ou renforcés. Ces partenariats sont perçus comme essentiels pour améliorer le bien-être des peuples chinois et africains, tout en favorisant la paix mondiale.

Ensuite, les relations sino-africaines ont atteint une nouvelle dimension, évoluant vers une « communauté d'avenir partagé », marquant ainsi une étape majeure dans une relation qui dure depuis 70 ans. Le Président Xi Jinping a présenté six propositions majeures visant à promouvoir une modernisation partagée, centrée sur des principes, tels que l'équité, l'ouverture et le respect de l'environnement.

Ces propositions ont suscité un large consensus parmi les dirigeants africains. Par ailleurs, un vaste plan de coopération pour les trois prochaines années a été établi, incluant dix initiatives couvrant des domaines aussi variés que le commerce, la santé, l'agriculture, la sécurité et les échanges culturels.

Enfin, les parties chinoise et africaine ont coordonné leurs efforts pour répondre aux défis mondiaux, s'engageant à défendre les intérêts des pays en développement et à promouvoir un véritable multilatéralisme. Elles ont exprimé leur rejet des politiques protectionnistes et des discriminations, insistant sur l'importance de corriger les injustices historiques.

Les ministres africains ont salué la coopération avec la Chine, qui a profondément contribué à la modernisation du continent africain et changé son destin. Ils ont également souligné l'importance de continuer à renforcer cette relation, qui est perçue comme un modèle de coopération internationale et un moteur pour un développement partagé et durable.