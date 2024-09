Congo-Brazzaville: Distinction - l'UA premier lauréat du prix international de la paix Léon-Tolstoi

Le président de la commission de l'Union africaine (UA), Moussa Faki Mahamat, a reçu, le 9 septembre au cours d'une cérémonie à Moscou, le Prix international de la paix Léon- Tolstoï.

La décoration des lauréats a eu lieu le jour de l'anniversaire de Léon Tolstoï, grand écrivain russe auteur de "Guerre et paix". Il récompense des organisations et des individus pour leurs réalisations en faveur du maintien de la paix ; de la lutte pour les libertés ; des droits humains, etc.

En effet, les lauréats sont choisis par un jury international composé de personnalités de renom. Le prix a été créé par la société historique russe, la Fondation russe pour la paix, et la Société historique militaire russe. Il est décerné pour des mérites exceptionnels dans les activités visant à prévenir une troisième guerre mondiale et une catastrophe nucléaire.

Des contributions significatives à la sécurité universelle, à l'arrêt de la course aux armements, à la construction d'un monde multipolaire et sans violence, ainsi que d'importantes réalisations dans la démilitarisation, la démocratisation et l'humanisation des relations internationales ont été également récompensées.

Le prix est remis à des individus aussi bien qu'à des organisations et des mouvements. Les lauréats sont choisis par un jury international composé de personnalités de renom.