Gabon: 'Le chômage, la délinquance et le référendum'au coeur des échanges entre Arnauld Lebomo et les jeunes de Moanda

Lors de ses rencontres citoyennes avec les habitants de Moanda, Arnauld Lebomo, soutien des actions du Président de la Transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, a eu l'occasion d'échanger avec les jeunes du quartier Fumier, une zone souvent considérée comme dangereuse. Au cœur des échanges avec la jeunesse, chômage, délinquance et référendum. il appelle d'ailleurs aux uns et aux autres à apporter leur pierre pour bâtir un Gabon digne et fier pour son essor vers la félicité.

Avec franchise et sans détour, mes frères et moi avons devisé sur trois sujets importants : le chômage, la délinquance et le référendum. Ces échanges ont permis d'aborder ces problématiques de manière directe et ouverte dans un climat apaisé.

Concernant les questions de chômage, j'ai expliqué aux jeunes les efforts fournis par le Chef de l'État, qui, dans sa ferme volonté de changer de paradigme, met en place des mécanismes fiables pour que les jeunes se tournent vers l'entrepreneuriat, comme en témoigne la création d'une banque dédiée à cet effet. En ce qui concerne la délinquance, j'ai demandé à mes jeunes frères de bannir les comportements déviants et de faire preuve de responsabilité, car l'insécurité qui règne dans notre ville autrefois paisible est inacceptable.

Quant au futur référendum, j'ai demandé aux jeunes de se mobiliser, puisque nous nous apprêtons à ouvrir un nouveau chapitre de notre histoire commune et qu'ils ne doivent pas être en marge de ce moment hautement républicain. C'est pourquoi j'ai indiqué que je reviendrai moi-même pour donner les consignes de vote.

Ce moment d'échange a été riche en émotions pour moi, car j'ai été extrêmement fier de voir ces jeunes, pour certains anciens détenus, prendre l'engagement de se réinsérer dans la société en pratiquant des activités nobles et légales. Il y a donc de l'espoir et ensemble, nous allons rendre le souhaitable possible.