Angola: Le Président João Lourenço écrit à son homologue béninois

Luanda — Un message du Président de la République d'Angola, João Lourenço, adressé à son homologue béninois, Patrice Talon, a été remis lundi (9), à Cotonou, par l'ambassadeur José Bamóquina Zau.

Selon une note de la représentation diplomatique angolaise à laquelle l'ANGOP a eu accès, le message, dont le contenu n'a pas été révélé, a été reçu par le ministre des Affaires Etrangères, Oloushegun Bakary Adjadi, au cours d'une audience qu'il a accordée au diplomate angolais.

Au cours de l'entretien, le ministre Oloushegun Bakary Adjadi a félicité le leadership du Président João Lourenço pour l'élan qu'il a créé en faveur de la pacification des Grands Lacs, notamment avec l'accord de cessez-le-feu entre la RDC et le Rwanda, en vigueur depuis minuit du 4 août.

Les fréquents échanges de correspondance entre les deux hommes d'État et les consultations permanentes entre les deux ministres des Affaires étrangères témoignent d'un niveau satisfaisant des relations bilatérales.

En juillet de cette année, l'Angola et le Bénin ont signé, à Luanda, un accord d'exemption de visa et ont convenu d'intensifier la coopération bilatérale dans les domaines diplomatique, économique et commercial.

Plus tard cette année, les deux pays pourront signer un autre accord dans le domaine du transport aérien, axé sur le projet culturel panafricain du Festival Vodoun, où la TAAG pourra opérer des vols Rio de Janeiro-Luanda-Cotonou, pour transporter des milliers de pèlerins et de touristes latino-américains qui participeront en janvier 2025 à l'événement qui durera cinq (5) jours.

La fête du Vodoun, connue sous le nom de Journée des religions traditionnelles au Bénin, célèbre l'histoire de la nation autour de la religion du Vodoun en Afrique de l'Ouest.

Il enregistre un mouvement inhabituel de touristes et de pèlerins venant de divers pays du monde pour participer aux valeurs religieuses, artistiques, culturelles et historiques, aux conférences, aux spectacles et à la délicieuse cuisine béninoise.