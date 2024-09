Afrique: Une délégation angolaise participe au Sommet sur l'intégrité électorale en Afrique

Luanda — Une délégation de l'Institut angolais des systèmes électoraux et de la démocratie (IASED), qui coordonne l'Observatoire électoral angolais (OBEA), participe, du 10 au 12 septembre, au Sommet sur l'intégrité électorale en Afrique 2024, qui se tiendra dans la ville de Kampala (Ouganda).

Selon une note de l'institution à laquelle l'Angop a eu accès, le thème principal de l'événement est le renforcement de la transparence électorale, le contrôle public et les réformes collaboratives.

Au cours de l'événement, le directeur exécutif de l'IASED, membre du Réseau de soutien électoral pour l'Afrique australe (ESN-SA), Luís Jimbo, parlera des mécanismes de surveillance électorale pour garantir que les recommandations des missions d'observation électorale soient efficacement mises en oeuvre et suivies, favorisant une amélioration continue dans les processus électoraux à chaque cycle.

Au cours du Sommet, le Réseau africain d'observation électorale, appelé AHEAD AFRICA, sera créé, un projet panafricain qui vise la capacitation de la société civile, y compris les citoyens observateurs, pour renforcer les systèmes et processus électoraux dans les États membres de l'Union africaine.

Il utilisera l'approche AHEAD - Action pour une approche électorale holistique de la démocratie - qui met l'accent sur le suivi des recommandations des observations électorales pour promouvoir des systèmes électoraux inclusifs, renforcer la confiance du public et prévenir les conflits.

Le Sommet sera un espace de dialogue, de coordination et de collaboration entre les organisations de la société civile, les groupes de citoyens observateurs électoraux et d'autres parties intéressées par l'observation et la surveillance électorales afin d'accroître l'intégrité électorale.

C'est également l'occasion de souligner l'importance des processus démocratiques et de l'intégrité des élections à travers l'Afrique, essentiels à la consolidation de la démocratie, de la paix, de la sécurité et de la stabilité sur le continent.

Lors de l'événement, il sera également célébré la Journée internationale de la démocratie, le 15 septembre 2024.

AHEAD AFRICA est un consortium composé d'observations électorales et de réseaux de soutien à la démocratie tels que le Partenariat européen pour la démocratie (EPD), l'Alliance pour la surveillance financière (ACFIM), le secrétariat du Réseau africain d'observation des élections (AfEONET) et le Réseau zimbabwéen de soutien électoral (ZESN, sigle en anglais), en tant que secrétariat du Réseau de soutien électoral pour l'Afrique australe (ESN-SA).

Il fait également partie du Consortium pour l'éducation à la constitution et à la réforme (CRECO), en tant que secrétariat de l'Est, et de la Corne du Réseau d'observateurs électoraux de l'Afrique (E-HORN), Centre du Ghana pour le développement démocratique (CDD-Ghana), en tant que secrétariat du Réseau d'observateurs électoraux en Afrique de l'Ouest (WAEON), Africtivistes et Democracy Reporting International (DRI).

L'Observatoire électoral angolais (OBEA) est une coalition d'ONG et d'églises nationales, basée dans 18 provinces, constituant une plate-forme nationale de concertation et de combinaison d'efforts entre les organisations et associations qui la composent, dans le cadre des tâches liées à l'éducation civique électorale, observation et suivi électoraux, ayant participé à des missions d'observation électorale lors des élections générales de 2012, 2017 et 2022 en Angola.