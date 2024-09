Afrique: CAN2025 - Mabululu et Nteka placent l'Angola en tête du groupe F

Luanda — Avec un but chacun, Mabululu (51') et Randy Nteka (81') ont placé lundi, à Luanda, la sélection angolaise de football en tête du groupe F qualificatif pour la Coupe d'Afrique des Nations (CAN2025), au Maroc, avec six (6) points, après la victoire 2-1 contre le Soudan.

Lors du match de la deuxième journée, disputé au Stade 11 de Novembro, les Palancas Negras, le nom de l'équipe hôte, ont commencé à mettre la pression sur les Soudanais, qui ont marqué par l'intermédiaire de Walleldir Khidir, à la 55e minute.

Après trois minutes, l'Angolais Gelson Dala s'est isolé dans la surface adverse et a centré vers Mabululu, qui s'est emmêlé et n'a pas pu atteindre le but du gardien soudanais.

Par la suite, Milson a été bloqué à tort par un défenseur adverse, mais l'arbitre a fermé les yeux, à la 15e minute, poursuivant le jeu, sans signaler la faute attendue.

Jusqu'à cinq minutes du temps additionnel, accordées par le « juge » marocain du match, le score n'a pas changé.

Durant l'interrègne, la Fédération Angolaise de Football (FAF) a rendu hommage à certains joueurs qui faisaient partie des équipes nationales, comme Gilberto, Akwá, Zé Kalanga, Pedro Mantorras, Manucho Gonçalves, Djalma Campos, entre autres.

%

A la seconde période, l'Angola a commencé à charger et à la 51ème minute, Milson a été dérangé dans la surface par le gardien soudanais, l'arbitre a indiqué un penalty, exécuté et transformé par Mabululu (1-0).

Malgré cela, à la 55e , l'équipe soudanaise a obtenu nul, grâce à un but de Walleldir Khidir, de la tête (1-1), suite à un arrêt incomplet du gardien Neblu.

Insatisfaits, les joueurs angolais ont continué à "attaquer" la forteresse défensive adverse, Randy Nteka a cherché de l'espace et a tiré fort depuis l'extérieur de la surface et a marqué le deuxième but de son équipe (2-1), après 80 minutes, à "l'euphorie" d'environ 40 mille supporters sur le terrain, ainsi que le ministre de la Jeunesse et des Sports, Rui Falcão.

Avec sa deuxième victoire dans la « course » à la CAN2025, l'Angola compte six (6) points, se plaçant en tête du groupe, suivi du Soudan (3 pts), du Ghana et du Niger, chacun avec un (1) point. Le gouverneur de la province de Luanda, Manuel Homem, a également assisté au match.