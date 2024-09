Angola: Benguela accueille une exposition d'oeuvres de Pablo Picasso

Benguela (Angola) — Une exposition de vingt-huit œuvres de lithographies et gravures de l'artiste espagnol Pablo Picasso sera présentée au public à partir du 14 septembre (samedi), au Musée National d'Archéologie, situé dans cette ville, a appris lundi l'ANGOP.

Cette exposition quitte Lubango et est déjà passée par Luanda, selon une note de l'ENSA - Seguros de Angola envoyée le même jour à l'ANGOP.

L'exposition de lithographies et gravures de l'artiste espagnol Pablo Picasso correspond à deux collections : « L'Enterrement du Comte d'Orgaz » et « La Double Flûte », de la Fondation Universitaire Ibéro-Américaine (FUNIBER).

Cette fondation a prêté des peintures réalisées par l'artiste espagnol le plus universel entre les années 1930 et 1968.

L'une des collections, "L'enterrement du comte d'Orgaz", est née comme une partie visuelle d'une expérience d'écriture automatique surréaliste réalisée par Picasso dans un manuscrit espagnol daté de 1957 et 1958, et d'une proposition du poète Rafael Alberti à travers un texte poétique louant la créativité de l'artiste espagnol.

Dans la collection "La Double Flûte", Picasso cultive le nu académique, sans présentation des organes sexuels masculins ou féminins, avec un réalisme remarquable, mais recrée également des personnages de la mythologie gréco-romaine comme le faune, le Minotaure et le Dieu Bacchus.

Avec ces collections exposées gratuitement, l'Ambassade d'Espagne, pour la première fois en Afrique, offre la possibilité aux Angolais de profiter des œuvres de cet artiste universel.

En partenariat avec ENSA - Seguros de Angola et après l'offre généreuse de FUNIBER de pouvoir profiter de ces collections en Angola pendant environ un an, les œuvres ont déjà été exposées à Luanda et Lubango et, après Benguela, elles pourront également être présentées à les provinces de Bié, Huambo et, enfin, toujours à Luanda, où a lieu sa fermeture.

L'ouverture de l'exposition pourra être faite par le gouverneur de la province de Benguela, Luís Nunes.

À propos de l'auteur

Pablo Picasso est né à Malaga le 25 octobre 1881 et est décédé à Mougins, en France, le 8 avril 1973.

C'était un peintre, sculpteur, céramiste, scénographe, poète et dramaturge espagnol qui a passé la majeure partie de sa vie en France. Il est connu comme co-fondateur du cubisme aux côtés de Georges Braque, inventeur de la sculpture construite, inventeur du collage et pour la variété des styles qu'il a contribué à développer et à explorer.