Angola: Le film angolais 'Por Jade' en finale du Festival du cinéma hongrois

Luanda — Le long métrage "Por Jade", du réalisateur angolais Tadisi Baruch, figure parmi les huit films sélectionnés pour le Gala FINAL du "Festival International du Film Tony Curtis", en Hongrie, qui aura lieu les 19 et 21 de ce mois.

En 2023, le film angolais a remporté deux prix à "Unitel Angola Moove", dans les catégories "Meilleur long métrage" et "Meilleur acteur", et se distingue désormais parmi les 17 concurrents pour le prestigieux prix international.

Selon une note à laquelle l'Angop a eu accès lundi, le film est en compétition pour le prix du meilleur "long métrage", dans le cadre d'un événement destiné à célébrer l'héritage de Tony Curtis, une figure emblématique dont les racines hongroises et l'illustre carrière à Hollywood ont laissé une marque indélébile dans le monde du cinéma.

Selon le réalisateur du film, deux des acteurs du film ont l'intention de participer au festival en Hongrie, mais auraient des difficultés financières pour acquérir des billets, c'est pourquoi ils sollicitent le soutien d'institutions publiques ou privées.

Le film, produit par Moca-Midia et BBC Multimédia et distribué par Batuque Audiovisual, raconte l'histoire de Suzana, une Angolaise extravertie, qui tombe amoureuse de Bakary, un commerçant malien basé en Angola, qu'elle épouse, obligeant ainsi sa famille à accepter les différences culturelles.

Trois ans plus tard, Bakary est convoqué en urgence par sa tribu natale pour traiter de questions liées au patrimoine familial, selon le synopsis.

Immédiatement, Suzana décide d'accompagner son mari et emmène sa fille Jade, âgée de trois ans. Une fois au Mali, la jeune femme découvre qu'elle est la quatrième épouse officielle de Bakary et elle est contrainte de vivre dans la même maison que les trois autres épouses.

S'ils remportent le prix, les producteurs de « Por Jade », en plus du trophée et de la promotion du film sur les plateformes internationales, recevront un million de HUA (monnaie hongroise), soit environ 2 millions et 500 mille kwanzas.

L'oeuvre cinématographique a été tournée en 2022, à Luanda, dans le quartier des Mártires de Kifangondo, et dans la province de Namibe, plus précisément dans la ville de Tômbwa, dans le désert.

À PROPOS DU FESTIVAL

Le Festival international du film Tony Curtis, un événement dédié à la célébration de l'héritage de Tony Curtis, se déroule dans la ville pittoresque de Mátészalka, en Hongrie, du 19 au 21 septembre 2024.

Le festival vise à réunir les talents cinématographiques hongrois et internationaux, en leur offrant une plateforme pour présenter leur travail et découvrir de nouvelles opportunités.

Sous le thème « Retour aux racines », nous honorons non seulement l'héritage de Curtis, mais également l'esprit fondamental du cinéma, en encourageant les participants à explorer et à célébrer leurs propres origines et histoires à travers le cinéma.

Le festival propose des compétitions dans trois catégories principales : longs métrages, documentaires et courts métrages, chacun avec son propre Grand Prix et Prix du Public, soulignant l'engagement du festival à reconnaître des réalisations cinématographiques exceptionnelles dans de multiples genres.