Congo-Kinshasa: Carnage à la Prison Centrale de Makala - La CIME plaide pour l'implication des autorités congolaises

Dans un communiqué de presse rendu public mardi 3 août dernier dont une copie a été transmise à la rédaction du Journal « La Prospérité », la Commission d'Intégrité et Médiation Electorale « CIME » déplore la banalisation de la vie humaine constatée à la suite des événements tragiques survenus à la Prison Centrale de Makala dans la nuit du dimanche 1er au lundi 2 septembre 2024. Plus de 129 morts ont été recensés selon le communiqué officiel du Ministère de l'Intérieur. La CIME encourage le Gouvernement de la République, à travers le Ministère de la Justice, à poursuivre les efforts de désengorgement des prisons par l'élargissement des personnes détenues sans jugement et exhorte les magistrats à s'abstenir d'envoyer les citoyens en prison en violation de la loi.

République Démocratique du Congo

CONFESSIONS RELIGIEUSES

COMMISSION D'INTEGRITE ET MEDIATION ELECTORALE

CIME

COMMUNIQUE DE PRESSE N°001

La Commission d'Intégrité et Médiation « CIME » a suivi avec consternation les événements malheureux survenus dans la nuit du dimanche 1er au lundi 2 septembre au Centre Pénitencier et de Rééducation de Kinshasa « CPRK ».

La CIME déplore les pertes en vies humaines causées par ces événements et présente ses condoléances les plus attristées aux familles éprouvées avec lesquelles elle reste solidaire en ce moment de dure épreuve.

La CIME exprime également toute sa compassion aux victimes et exhorte l'autorité publique à diligenter une enquête en vue d'élucider les causes de ces événements, en déterminer l'ampleur et identifier les coupables.

La CIME rappelle à l'opinion que la vie humaine est sacrée et qu'elle doit être préservée dans toutes les circonstances.

La CIME demande à la population de prier pour la paix sur l'ensemble du pays, et de demeurer vigilante afin que les événements déplorés ne se répètent plus.

Que Dieu bénisse et protège la République Démocratique du Congo et son peuple.

Fait à Kinshasa, le 03/09/2024

Le Président