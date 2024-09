Congo-Kinshasa: ACOFEPE - Grâce Ngyke appelle à la valorisation de la femme de la presse écrite

Faisant de la promotion de la femme journaliste son cheval de bataille, Grâce Ngyke, présidente de l'Association Congolaise des Femmes de la presse écrite (ACOFEPE), a exhorté les femmes oeuvrant dans le secteur médiatique à prendre conscience de leurs capacités. Au cours de l'Assemblée générale tenue dans la matinée du lundi 09 septembre 2024, elle a exprimé son inquiétude de voir à l'heure actuelle, aucune femme occuper un poste de haute responsabilité dans les organes de presse écrite.

Face à cette réalité, l'ACOFEPE se donne pour mission d'accompagner les femmes à travers des formations de renforcement des capacités, pour qu'elles soient à même de participer à la gestion des entreprises de presse.

"L'ACOFEPE est une association qui défend les droits des femmes de la presse écrite. Nous avons pour mission de revaloriser le statut de la femme de la presse écrite. Nous avons constaté que les femmes de la presse écrite étaient marginalisées. On donnait plus d'importance à nos collègues de l'audiovisuel. Même dans sa rédaction, la femme était marginalisée par la hiérarchie. Il fallait mener un bon plaidoyer pour qu'elle retrouve sa place. Je pense qu'aujourd'hui avec la naissance de plusieurs médias en ligne, où on retrouve également des femmes à leur tête, nous avons considérablement repris notre place dans la presse écrite", a indiqué Grâce Ngyke, présidente de l'ACOFEPE.

"Et pour que la femme n'ait pas de problèmes au sein d'une rédaction, nous avons organisé plusieurs formations de renforcement des capacités en écriture journalistique et en leadership féminin afin de la préparer à occuper des postes clés au sein des organes de presse. Selon nos informations, aucune femme n'est ne serait-ce que directeur de rédaction dans tous les journaux de la capitale", a-t-elle rajouté, tout en affirmant que sa structure est fortement préoccupée par l'absence des femmes dans des postes décisionnels au sein des médias.

Sur cette lancée, elle a salué, pour la énième fois, la nomination de Mme Glody Ndaya au poste de Directrice Générale de l'Agence Médias Business EventRDC.com et FM, en remplacement d'un homme. Pour elle, ces genres d'actions témoignant de la masculinité positive, doivent de plus en plus être posées au sein des médias. Et il revient également aux femmes de prouver leur valeur dans cette profession.

Pour ce faire, une campagne de sensibilisation dans différents milieux éducatifs tels que les écoles et les universités est annoncée dans pour les jours à venir.

Par ailleurs lors de cette assemblée générale, l'ACOFEPE a procédé à l'installation de son comité de gestion composé notamment de Grâce Ngyke en tant que présidente, et secondée par Mme Blandine Lusimana, ainsi que d'un Conseil d'administration.