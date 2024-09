Egypte: La société 'ENI' annonce la mise en service de trois nouvelles plate-formes pétrolières

Le ministre du Pétrole et des Ressources minières, Karim Badawy, a effectué, ce mardi, une visite officielle en Italie; pour examiner les moyens de renforcer la coopération commune entre l'Égypte et la société italienne "ENI" dans les activités pétrolières et gazières.

L'entreprise "ENI" a souligné la mise en service de trois plate-formes de la compagnie pétrolière "AGIBA" à la deuxième semaine du mois de septembre en cours, en vue faire monter les taux de production à leurs niveaux antérieurs.

Cette visite vient confirmer l'importance du partenariat stratégique entre les deux parties et les efforts déployés par l'Égypte, en tant que centre régional pour l'énergie, pour attirer plus d'investissements dans le secteur énergétique, contribuant ainsi à atteindre le développement économique et à sécuriser les approvisionnements énergétiques dans la région, a indiqué le ministère du pétrole dans un communiqué ce mardi.

Au cours de cette visite, une réunion élargie a été tenue avec le président exécutif de la société "ENI", Claudio Descalzi et une visite sur terrain a été effectuée au département de recherches et aux laboratoires électroniques.

M. Badawy affirmé la profondeur des relations égypto-italiennes, notamment dans le domaine de l'énergie, notant que la coopération de longue date avec la société "ENI" reflétait la confiance mutuelle et les grands potentiels dont dispose le secteur pétrolier de l'Égypte.

Il a révélé son aspiration à soutenir et accroître la collaboration et la complémentarité entre les deux parties pour réaliser plus de succès.Pour leur part, les responsables de la compagnie "ENI" ont exprimé leur fierté à l'égard du partenariat stratégique avec l'Égypte, valorisant les évolutions positives du secteur égyptien du pétrole et les efforts du pays pour créer environnement d'investissement stimulant, et confirmant l'attachement d'"ENI" à renforcer sa présence sur le marché égyptien et à découvrir davantage d'opportunités d'investissement.

Les deux parties ont jugé important de poursuivre le dialogue et la coordination continue, afin de consolider la coopération bilatérale, de manière à atteindre les objectifs stratégiques des deux bords dans le secteur de l'énergie.