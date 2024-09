Ethiopie: Les diplomates ont adressé leurs meilleurs voeux de Nouvel An aux Éthiopiens.

Addis Abeba — Les diplomates ont transmis leurs vœux de Nouvel An au peuple éthiopien, célébrant le riche patrimoine culturel du pays et exprimant leur optimisme pour son avenir.

L'Ethiopie a son propre calendrier unique au monde avec 13 mois. Chacun des 12 mois compte 30 jours. Le 13e mois, Pagumen, compte 5 jours ou 6 lors de chaque année bissextile. Ainsi, les Éthiopiens sont sur le point de recevoir leur nouvel an demain.

Les diplomates basés à Addis-Abeba ont transmis leurs vœux de Nouvel An au peuple éthiopien, exprimant leur optimisme pour son avenir.

S'adressant à ENA, le Chargé d'Affaires a.i. Le diplomate chinois Shen Qinmin a souhaité une bonne année au peuple éthiopien tout en honorant sa riche histoire culturelle et en exprimant son espoir pour l'avenir de sa nation.

« J'admire et apprécie profondément le patrimoine culturel dynamique de ce grand pays », a noté Qinmin.

Tout comme l'Éthiopie, la Chine suit également un calendrier luni-solaire, célébrant le Nouvel An lunaire chinois, a-t-il indiqué, ajoutant que nos deux pays honorent nos célébrations traditionnelles du Nouvel An, reflétant la force et la diversité de leurs cultures uniques.

« Nous partageons une compréhension et une appréciation communes de ces traditions. Tout comme le Nouvel An chinois symbolise le bonheur, l'espoir et un nouveau départ, le Nouvel An éthiopien porte un message similaire de renouveau et d'optimisme. »

La Chine et l'Éthiopie ont toutes deux des civilisations anciennes et une planification à long terme qui sous-tendent notre force. Notre engagement commun en faveur d'une croissance économique durable offre de nombreuses opportunités de collaboration pour la nouvelle année à venir, a dévoilé Qinmin.

Pour sa part, le chef sortant de la délégation de l'Union européenne en Éthiopie, l'ambassadeur Roland Kobia, a présenté ses meilleurs voeux pour la nouvelle année.

« Félicitations et bonne année à tous. Lorsque je suis arrivé en Éthiopie, j'ai beaucoup entendu parler de la solidarité, et c'est un concept qui me semble très important, s'il est bien appliqué, il est important que tous les Éthiopiens avancent ensemble dans la bonne direction. Je vous souhaite bonne chance. »

L'ambassadeur a souhaité bonne chance à tous les Éthiopiens et a exprimé l'espoir que tout le monde créera un pays pacifique.

L'ambassadeur du Pakistan en Éthiopie, Atif Sharif Mian, a pour sa part adressé ses meilleurs vœux au peuple éthiopien et partagé son admiration pour la beauté et le potentiel du pays.

L'ambassadeur a décrit le paysage riche et diversifié de l'Éthiopie comme un « magnifique bouquet de fleurs, chaque fleur présentant sa propre couleur et son identité ».

Il a souligné l'importance de l'unité entre les Éthiopiens, soulignant comment l'acceptation de la diversité peut renforcer la nation.

L'ambassadeur a exprimé sa foi dans le potentiel remarquable de l'Éthiopie, notant les abondantes ressources naturelles du pays et l'intelligence de son peuple.

« Mais le peuple éthiopien a beaucoup à accomplir et, en tant que pays, il peut devenir le leader de l'Afrique, car il a un énorme potentiel. Vous avez des ressources naturelles abondantes et des gens intelligents », a ajouté l'ambassadeur.

La représentante de la FAO en Éthiopie et coordinatrice sous-régionale pour l'Afrique de l'Est, Farayi Zimudzi, a pour sa part adressé ses vœux les plus sincères pour la nouvelle année au peuple éthiopien.

Dans ses meilleurs vœux pour l'année 2017, elle a déclaré : « Je voudrais souhaiter au peuple éthiopien une fantastique année 2017. »

Elle a souligné l'engagement continu de la FAO à soutenir les initiatives de l'Éthiopie en matière d'agriculture et de sécurité alimentaire alors que le pays entame une nouvelle année.