Afrique: Éliminatoires CAN 2025 - Le Mali retrouve le chemin de la victoire, le Nigeria bute sur le Rwanda

Après quatre matches officiels sans victoire, le Mali a retrouvé le chemin du succès en s'imposant face à l'Eswatini (1-0) lors de la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2025. Au même moment, le Nigeria calait devant le Rwanda (0-0).

La nouvelle ère Tom Sainfiet, nommé sélectionneur du Mali il y a deux semaines, a déjà son symbole. Il s'appelle Yves Bissouma. Le milieu de terrain de Tottenham (Angleterre), promu capitaine des Aigles, en l'absence de Hamari Traoré (blessé) a inscrit ce mardi 10 septembre le but de la victoire face à l'Eswatini (7e). Un succès que les Aigles attendaient, en match officiel, depuis la CAN 2024 et la victoire contre le Burkina Faso en huitièmes de finale.

Il y a quatre jours déjà, Yves Bissouma avait ôté une belle épine du pied à son équipe en égalisant contre le Mozambique à Bamako (1-1). Le joueur aux 37 sélections s'affirme de plus en plus comme un pilier de l'équipe nationale qui a été peu inquiétée par les joueurs d'Eswatini. Le Mali a globalement maîtrisé la rencontre avec près de 70% de possession de balles, mais n'a pu marquer plus d'un but malgré 20 tirs au but, dont 8 cadrés.

Mais l'essentiel était bien sûr de renouer avec la victoire et de lancer ces éliminatoires de la CAN 2025 après un nul à domicile. Les Aigles partagent la tête du groupe I avec le Mozambique victorieux de la Guinée-Bissau (2-1).

Au Rwanda, le Nigeria n'a pas enchaîné une deuxième victoire, après son succès face au Bénin (3-0), il y a trois jours. Les Super eagles, avec un Victor Osimhen sur le banc au coup d'envoi, ont été contrariés par une bonne équipe rwandaise qui a confirmé le point ramené en Libye (1-1) lors de la première journée. Même si Osimhen a fait sa rentrée dès le début de la seconde période (46e), les hommes d'Augustine Eguavoen n'ont pas su concrétiser leurs nombreuses occasions, malgré dix tirs cadrés.

Du côté de l'Afrique du Sud, on a visiblement des problèmes de défense. Après avoir concédé deux buts face à l'Ouganda (2-2) lors de la première journée, les Bafana Bafana ont été encore surpris par la modeste équipe du Soudan du Sud qui leur a mis deux buts à Juba. Heureusement, l'attaque se porte bien et grâce à un doublé d'Oswin Appollis (17e, 45+2) et, surtout, un but en fin de match de Thalente Mbatha (90+5), les hommes de Hugo Broos ont pris les trois points de la victoire (3-2).

