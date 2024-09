Guinée: Kindia - Le MATD et IFES renforcent les capacités des OSC sur le matériel d'éducation civique et électorale

Dans le cadre de l'atteinte de l'objectif 2 (Les citoyens participent pacifiquement et de manière informée aux élections et aux processus politiques en tant qu'électeurs et candidats) du projet d'Appui à la Transition et aux Processus Électoraux (STEP) en Guinée, sous le financement de l'Agence des États Unis pour le Développement International (USAID), le Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation (MATD) à travers l'Agence National de la Promotion de la Citoyenneté et de la Paix en collaboration avec la Fondation Internationale pour les Systèmes Electoraux (IFES) organise les 9 et 10 septembre 2024, à Kindia, un atelier de formation des OSC sur le matériel d'éducation civique et électorale produit par le Projet d'Appui à la Transition et aux Processus Electoraux.

Dans son discours, M. Mountaga Sylla, directeur pays IFES a dit que l'objectif de cet atelier est de renforcer les capacités des OSC, des animateurs des CECE et des jeunes ambassadeurs pour la paix (JAP) sur les notions d'éducation civique et l'appropriation des outils et matériels d'éducation civique et électorale produits par STEP.

"Les objectifs de cet atelier sont de Présenter les notions d'éducation civique et électorale; Former les OSC, les JAP et les CECE sur les matériels d'éducation civique produits par STEP; Présenter les matériels d'éducation civique et électorale produits par STEP aux animateurs des CECE, Jeunes ambassadeurs de la paix, représentants des personnes vivant avec handicap et aux représentants des structures évoluant avec Plan guinée sur les questions d'inclusion; Former 157 participants issus des CECE (animateurs et responsables techniques), des associations de jeunes sur les matériels d'éducation civique et électorale et les formateurs sur le Braille (système universel pour les personnes aveugles) et en langue des signes françaises; Procéder au test des matériels d'éducation civique à travers des simulations pratiques et des présentations en plénière", a-t-il indiqué.

Selon lui, les outils sur lesquels la formation s'appuie sont: le manuel sur les notions essentielles de l'éducation civique et électoral, le guide de l'animateur et la boite à image.

"Les thèmes traités dans ces outils sont au nombre de 10 à savoir l'État et la nation en Guinée, la démocratie, les droits et devoirs du citoyen, les Institutions de la transition, le cadre légal, le référendum constitutionnel, le Programme National du Recensement Administratif à Vocation d'État Civil (PN - RAVEC), le rôle et missions des médias, le désordre informationnel, les généralités sur les élections", a-t-il fait savoir.

Prenant la parole, Madame Randa Farhat représentante du NDI en Guinée a dit que l'éducation civique et électorale est un pilier fondamental pour assurer des élections pacifiques, inclusives et transparentes.

"À travers cet atelier, nous allons travailler ensemble pour nous approprier des outils et matériels développés à cet effet. Votre présence massive ici démontre votre engagement pour le renforcement de la démocratie et la paix en Guinée. Je vous exhorte de participer activement aux échanges", a-t-elle lancé aux participants venus des régions de Faranah, Boké, Mamou et Kindia.

En ouvrant l'atelier, El hadj Mamadou Lamarana Ditinn Barry, directeur de cabinet du gouvernorat de Kindia a tout d'abord remercié vivement IFES pour son soutien technique et l'USAID pour sa généreuse contribution à la transition et au processus politique en Guinée.

"Cet atelier de deux jours fait suite à plusieurs ateliers relatifs à l'éducation civique et électorale qui ont été organisés à Conakry. Dans le but de mieux utiliser les matériels et outils innovants d'éducation civique et électorale par vous les animateurs afin d'informer et éduquer les citoyens sur le processus électoral et surtout la réalisation des activités du programme national de recensement administrative à vocation d'état civil (PN-RAVEC). J'ose croire que ces deux jours de travaux vont permettre à vous les participants de s'approprier des outils et matériels grâce à votre implication", a-t-il indiqué.

"Les notions d'éducation civique et électorale sont comprises; Les OSC, les JAP et les CECE se sont appropriés du matériel d'éducation civique produits par STEP; Les matériels d'éducation civique et électorale produits par STEP en faveur des animateurs des CECE, Jeunes ambassadeurs de la paix, représentants des personnes vivant avec handicap et aux représentants des structures évoluant avec Plan guinée sur les questions d'inclusion sont comprise; Cent cinquante-sept (157) participants issus des CECE, OSC et JAP sont formées sur les matériels d'éducation civique; Les matériels d'éducation civique sont testés à travers des simulations pratiques et des présentations en plénière", sont les résultats attendus à la fin des sessions de formation.

Pour les prochaines étapes, IFES et ANACIP à travers le centre d'éducation civique et électorale envisagent de déployer 132 animateurs dans les 33 préfectures de la République de Guinée.