Maroc: Le Caire - Ouverture de la 162ème session du Conseil de la Ligue arabe au niveau des ministres des Affaires étrangères avec la participation du pays

Le Caire — Les travaux de la 162ème session du Conseil de la Ligue arabe au niveau des ministres des Affaires étrangères ont débuté, mardi au siège de la Ligue au Caire, avec la participation du Maroc.

Le Royaume est représenté à cette réunion par une délégation présidée par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita.

La délégation marocaine comprend notamment l'ambassadeur du Maroc en Egypte et son Représentant permanent auprès de la Ligue des Etats arabes, Mohamed Ait Ouali, le chef de division des organisations arabes et islamiques au ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Abdelali El Jahid, et le représentant permanent adjoint du Royaume auprès de la Ligue arabe, Hicham Ould Essallay.

La 162ème session du Conseil de la Ligue arabe au niveau des ministres des Affaires étrangères se penchera sur un certain nombre de dossiers politiques, économiques et sociaux, ainsi que sur l'évolution des questions arabes et internationales actuelles, notamment en Palestine.

Outre les ministres arabes des Affaires étrangères, cette réunion connaîtra la participation du ministre des Affaires étrangères de la République de Turquie, Hakan Fidan, du Haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et vice-président de la Commission européenne, Josep Borrell, du Commissaire général de l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA), Philippe Lazzarini, et de la coordonnatrice principale de l'action humanitaire et de la reconstruction pour Gaza, Sigrid Kaag.

Peu avant l'ouverture de cette 162ème session, M. Bourita avait participé à la réunion de l'instance de suivi de la mise en oeuvre des décisions et engagements au niveau ministériel et à la réunion du comité ministériel arabe chargé de l'action internationale face aux politiques et mesures israéliennes illégales à Al-Qods occupée.