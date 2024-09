Maroc: Rabat - Ouverture des travaux de la 52è réunion du Comité exécutif de l'UPCI

Rabat — Les travaux de la 52è réunion du Comité exécutif de l'Union parlementaire des États membres de l'OCI (UPCI) se sont ouverts, mardi à Rabat, au siège de la Chambre des représentants.

La séance d'ouverture de cette réunion a été marquée par les allocutions des présidents des Chambres des Représentants et des Conseillers, Rachid Talbi El Alami et Enaam Mayara, et du Secrétaire général de l'Union des Conseils des États membres de l'Organisation de la coopération islamique, Muhammad Qureshi Nias.

Le Comité exécutif de l'Union des Conseils des États membres de l'OCI se réunit au moins deux fois par an, en présence d'au moins dix de ses quinze membres, pour examiner les demandes d'adhésion à l'Union, émettre un avis sur le projet d'ordre du jour du Comité général et de la Conférence, suivre le travail et les activités du Secrétariat général et mener à bien les autres missions qui lui sont confiées par le Comité général ou la Conférence.

Au programme de cette réunion de deux jours, qui sera couronnée par l'adoption de la Déclaration de Rabat, figurent plusieurs points dont l'élection du Bureau, l'adoption de l'ordre du jour et du programme de travail, la lecture et l'adoption du rapport du Secrétaire général de l'Union, l'établissement du projet d'ordre du jour des Comités spécialisés permanents et des sous-comités, en plus de l'adoption du projet d'ordre du jour de la 26e session du Comité général de l'Union et de la 19e session de la Conférence de l'UPCI.

Les Comités spécialisés permanents comprennent le Comité spécialisé permanent des affaires politiques et des relations extérieures, le Comité spécialisé permanent des affaires économiques et de l'environnement, le Comité spécialisé permanent des droits de l'homme, des femmes et de la famille et le Comité spécialisé permanent des affaires culturelles, juridiques et du dialogue des civilisations et des religions. Les autres organes incluent le Comité permanent de la Palestine, la Conférence des femmes parlementaires musulmanes et l'Association des secrétaires généraux de l'UPCI.

L'Union parlementaire des États membres de l'OCI regroupe 54 parlements. Créée en 1999, l'Union a pour objectif de faire connaître et de promouvoir les nobles enseignements islamiques, de fournir un cadre pour réaliser la coopération et la coordination entre les assemblées des États membres de l'OCI, de renforcer les rencontres et le dialogue entre ses membres, d'échanger l'expertise parlementaire, de débattre des questions économiques, sociales et cultuelles concernant les États membres de l'Organisation de la coopération islamique et de formuler les recommandations et les décisions adéquates à leur égard.