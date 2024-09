Congo-Kinshasa: Du 17 au 20 Septembre à Kinshasa , La 2ème édition du festival 'Tombola danse' accueille des spectacles inédits au rythme de la Rumba !

La 2ème édition du festival dénommé « Tombola Danse » (promouvoir la danse) est consacrée à la promotion de la Rumba congolaise comme danse, des talents des danseurs et surtout à la professionnalisation du métier de la danse en République démocratique du Congo. Raison pour laquelle les organisateurs et les artistes se retrouvent depuis le 2 septembre dernier dans en atelier "Art lab" (laboratoire artistique) pour accompagner le spectacle des danseurs qui sont programmés pour le festival. A Kinshasa, cet atelier qui s'inscrit dans le cadre du programme de l'UNESCO est basé sous le thème "Booster la résilience, le vivre mieux ensemble et la réconciliation nationale par la pratique artistique".

« Le festival réserve une part belle à la partie formation où nous avons mis en place un laboratoire d'art appelé "Art Lab" qui est une rencontre d'échanges avec une thématique spécifique autour des personnes vulnérables, les déplacés de guerre, femmes victimes de viols, réfugiés et les enfants en situation difficile », a révélé l'international chorégraphe et expert congolais de danses, Fabrice don de Dieu Bualubuatima, initiateur du projet.

Outre la partie formation, la partie artistique est axée sur la promotion de la Rumba congolaise, en tant que patrimoine de l'Unesco comme danse mais aussi sur la professionnalisation des talents locaux.

%

Après les ateliers et formations, la partie scénique prendra le relais avec des spectacles inédits qui vont se dérouler du 17 au 20 septembre dans les différents espaces culturels à Kinshasa, notamment : le Centre Culturel Le Zoo, le Musée national de la RDC.

Les danseurs locaux et internationaux attendus au festival

«Des jeunes danseurs et chorégraphes viendront de différentes provinces du pays pour présenter plusieurs variétés de danses autour de la Rumba. Les publics vont découvrir des spectacles et performances de danse au cours de cette saison.», a déclaré Lucie Kabemba, directrice artistique de Kongo Drama, structure organisatrice dudit Festival.

Selon l'organisatrice, la 2ème édition va connaître également la participation des acteurs venus de Kisangani, Lualaba et Nord-Kivu (Goma) ainsi que des pays étrangers comme la France, le Kenya et la République du Congo.

Lancé en 2023, le festival "Tombola Danse" est une vitrine qui met en avant les artistes, leurs œuvres et aussi leurs cultures. Son but est de promouvoir les talents et les spectacles afin de les encadrer et voir comment les vendre dans le marché culturel au niveau national et international.