Congo-Kinshasa: Projet de loi sur la politique culturelle au pays, Rock Bodo - « Nous espérons que les législateurs en feront une urgence car le développement par la culture en dépend...»

La validation au Conseil des ministres du projet de loi portant politique culturelle en République démocratique du Congo a été saluée par les professionnels des arts et de la culture.

«C'est un motif de satisfaction et d'optimisme car la validation de ce projet de loi constitue une grande étape franchie par rapport au plaidoyer que nous avons toujours défendu. Nous saluons cette validation par le gouvernement, en espérant que les législateurs en feront une urgence car le développement par la culture dépendra absolument de la loi sur la politique culturelle», a déclaré Rock Bodo, Coordonnateur national du Collectif des Artistes et des Culturels (CAC).

Et d'ajouter : « Les artistes et les opérateurs culturels félicitent l'acte de bravoure manifesté par Mme la Ministre de la culture Yolande Elebe Ma Ndembo qui a réussi à faire valider au gouvernement ce projet de loi fixant les principes fondamentaux relatifs à la culture et arts en RDC. Nous pensons que cette validation au niveau du gouvernement ouvre ainsi la voie vers son adoption au parlement ». «Il revient maintenant au gouvernement d'envoyer le texte du projet au Parlement pour être programmé et passer au débat et adoption par les législateurs», a-t-il martelé.

Pour le coordonnateur du CAC, la corporation artistique soutient et va accompagner la Ministre de la culture dans son engagement qui entre dans la vision du chef de l'Etat de faire de la culture un levier pour le développement socio-économique en RDC.

%

« Nous sommes derrière Mme Yolande ELEBE. Nous allons l'accompagner dans les bonnes initiatives pour l'amélioration des conditions de travail des artistes et opérateurs culturels », a conclu le coordonnateur du CAC.

Il sied de noter que ce projet de loi a été validé lors de la réunion des membres du gouvernement, qui s'est tenue le 30 août dernier en présence du Président de la République, Félix Tshisekedi.

Que dit ce projet de loi sur la politique culturelle ?

Ce texte de loi fixe les principes fondamentaux, liés notamment au financement du secteur de la culture, à la protection et à la promotion des langues nationales et locales, à la politique de restitution des biens culturels exportés illicitement à l'étranger, à l'économie de la culture et à la promotion des arts.

Réclamé depuis plus de 20 ans par les artistes et opérateurs culturels, le projet de loi portant politique culturelle de la RDC repose sur plusieurs axes stratégiques. Il vise à placer la culture au centre des enjeux sociétaux nationaux en créant des synergies avec d'autres secteurs afin de générer des emplois, jouer son rôle dans le développement économique, faciliter l'inclusion de certaines catégories de la population, et pacifier les relations intercommunautaires.