Afrique de l'Est: Les Seychelles et Maurice conviennent d'explorer le pétrole dans le JMA du plateau des Mascareignes

Les Seychelles et Maurice ont convenu de mener une exploration pétrolière dans la zone de gestion conjointe (JMA) du plateau des Mascareignes lors d'une récente réunion du comité technique de la Commission mixte du plateau continental étendu.

Cela commencera par une étude multi-clients, y compris une étude sismique, pour savoir si, où et quelle quantité se trouvent les réserves de pétrole dans la zone.

S'adressant à la SNA, Philippe Michaud, coprésident de la rencontre, a confirmé que des négociations sont en cours avec une entreprise intéressée à réaliser l'enquête. Une fois cela fait, un accord sera signé, conduisant à une étude d'impact environnemental (EIE), avant que les travaux puissent démarrer.

Il n'a pas révélé le nom de l'entreprise car aucune confirmation n'a été donnée, mais Spectrum Geo est la société qui a été annoncée en 2018 lorsque l'idée d'explorer le plateau des Mascareignes a été avancée pour la première fois.

"L'exploration pétrolière comporte de nombreux risques et il y a eu de nombreux facteurs, notamment les faibles prix du pétrole, l'arrivée de la pandémie et maintenant l'intérêt augmente et nous sommes donc optimistes", a déclaré M. Michaud.

Il a ajouté que pour cette enquête, il n'y a pas de coûts directs pour les Seychelles et que ce n'est qu'une fois l'extraction du pétrole commencé que les Seychelles et Maurice pourront obtenir 50 pour cent chacune des revenus qu'elles génèrent.

"Nous serons cependant impliqués dans tous les processus, avec la participation de notre comité technique. Pour le moment, je ne suis pas en mesure de vous donner un échéancier quant à la date à laquelle les choses démarreront complètement", a ajouté M. Michaud.

La zone de gestion conjointe est le mécanisme de juridiction conjointe entre les Seychelles et Maurice sur une zone des fonds marins et de son sous-sol sous-jacent dans la région du plateau des Mascareignes. Cela exclut l'eau et les organismes vivants au-dessus du plateau.

Un traité a été signé en 2012 et les deux nations insulaires ont obtenu des droits sur des fonds marins supplémentaires couvrant plus de 400 000 kilomètres carrés dans l'océan Indien. Le processus impliquait la préparation d'une soumission conjointe sur le plateau continental à la Commission des limites du plateau continental dans le cadre d'un processus convenu au niveau international établi par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982.

Les Seychelles et Maurice ont créé la première zone de gestion conjointe au monde couvrant une telle zone, ainsi qu'une commission mixte pour coordonner et gérer l'exploration, la conservation et le développement des ressources biologiques et non biologiques des fonds marins de la région.

M. Michaud a expliqué que d'autres résultats de la réunion, qui a eu lieu du 26 au 28 août, étaient liés à la pêche au concombre de mer, où il a déclaré qu'ils avaient discuté d'une deuxième campagne de récolte exploratoire de l'espèce dans la région.

Il a ajouté qu'avec cette deuxième campagne, ils examineront certains changements aux conditions existantes.

"Dans la deuxième phase, nous voulons que les bateaux explorent une zone plus grande et une plus grande variété d'espèces, afin que nous ayons une meilleure idée du stock, après quoi nous pourrons mettre en place un plan de gestion pour ce stock", a déclaré M. Michaud.