Congo-Kinshasa: Le Grand Concert Littéraire s'ouvre aujourd'hui

Sous les auspices de la Compagnie Théâtre de Marconte, c'est aujourd'hi que s'ouvre le Grand Concert Littéraire Kin La Rumba, Kin La Sape à NDAKU YA LA VIE EST BELLE située au numéro 14 de l'avenue DIGBA, à Matonge, dans la Commune de Kalamu, en se référant à Bibi Plays, pour mieux se retrouver. Ce Grand Concert signé Sunda Masampu Ngonde mieux connu sous l'appellation de S. Konde Artpédi, le Metteur en Scène, connaîtra également la participation de Mme Elodie Ngalaka, une passionnée de la poésie, du théâtre et de la déclamaion, venue, spécialement de la Belgique, son lieu de résidence, pour y apporter sa touche. Au programme, plusieurs activités sont inscrites à l'affiche, avec toute une panoplie d'artistes triés en raison de leurs talents spécifiques dans les domaines les plus divers de la culture.

Revoici Sunda Masampu Ngonde, le Metteur en scène

S. KONDE Artpédi est né le 13/07/1985. Il rejoint Kinshasa, très tôt, à l'âge d'un an. Sunde Konde Artpédi est marionnettiste, conteur, comédien, dramaturgie, scénographe, metteur en scène, et professeur intervenant au Lycée Français René Descartes/Ecole Française et au Lycée Prince de Liège/Ecole Belge pour le cours de marionnette et théâtre d'improvisation.

Il a travaillé et collaboré avec plusieurs centres qui hébergent les enfants en situation difficile et a travaillé dans plusieurs compagnies de théâtre et projets artistiques en RDC tout comme à l'étranger.

Diplôme de mérite d'Improvisation Théâtrale (Match d'impro), animé par JEAN MICHEL DAGORY, ancien capitaine de l'équipe de France et de la ligue d'improvisation Française.

S. Konde, avant son engagement artistique, il a commencé le théâtre à l'école primaire E.P.4 BATEKE, au C.V.E.B KINDA vers les années 1997 et à la Troupe Théâtrale la Rédemption de l'église catholique, Saint Alphonse (2002 à 2006). Il a abandonné toutes activités ; foot, judos, commerce et autres pour se concentrer à la profession d'artiste. Après une formation artistique en art dramatique à l'Institut National des arts (INA), il créa la Compagnie Théâtre de Marconte en 2008. Passionné de l'écriture depuis le Lycée dont il est auteur de plusieurs pièces de théâtre.

Par ailleurs, il a participé dans beaucoup de festivals et formations artistiques au niveau national et international et animé plusieurs ateliers de formation tant en RDC qu'à l'étranger, sur les techniques de théâtre d'improvisation, conte, marionnettes et l'écriture des textes appropriés au théâtre de marionnettes.

Il a été professeur intervenant à l'école Américaine - International School of Kinshasa/TASOK et JEWELS International School of Kinshasa.

Sunda Konde Artpédi est Directeur technique de la Fédération d'Improvisation Congolaise, co-fondateur et directeur artistique du FITHEAS/Festival d'Improvisation Théâtrale en milieu Scolaire, délégué de la caravane des dix mots de la Francophonie en RDC ouest, secrétaire général de l'UNIMA - RDC et conseiller international de l'UNIMA/Union Internationale des Marionnettes.

Il est coordonnateur et directeur technique de la Cie Théâtre de Marconte. Sunda Konde Artpédi, a effectué plusieurs voyages en Europe, Afrique et en Amérique latine/Guyane. Il continue car, sa carrière artistique lui permet d'être un bon voyageur. Il est le gardien de la tradition et héritier de l'art de la parole.

Elodie Ngalaka, Ecrivaine, passionnée de la poésie, du théâtre et de la déclamation

A grands traits

Elodie Ngalaka est née en 1962 à Kinshasa, capitale de la RDC. De père Néerlandais et Cabindais et de mère congolaise, elle réside en Belgique depuis son plus jeune âge. Elle se passionne très tôt pour la poésie, le théâtre et la déclamation.

Elle exerce divers métiers, dont le dernier comme éducatrice spécialisée. Depuis 2020, elle se tourne vers la littérature et devient cofondatrice du Collectif littéraire Bookutani, actif en Belgique et en RDC et créateur en 2021 du Prix Emilie-Flore Faignond, un prix bisannuel en soutien aux jeunes écrivaines et écrivains congolais âgés de 18 à 35 ans.

En mars 2022, son texte « Je suis un kasàlà contemporain » remporte le Prix de l'Originalité de la seconde édition du Prix Youve de Poésie des Éditions Mikanda. Ce poème figure dans son premier recueil de poésie parut en septembre 2022 aux Éditions du Net : « Ngalaka, la Belgicaine. La vie n'est pas une poésie tranquille ». Suivi en septembre 2023 chez Mabiki, d'un récit de vie « Ma vie entre vos parenthèses. Entre vos chromosomes 21 et 15, en toute liberté ».

Elodie Ngalaka tire son inspiration de la vie quotidienne. Son écriture se veut naturelle et sans tournures alambiquées, pour rester au plus près de ses émotions et de celles de ses lecteurs. Elle pense pouvoir partager ainsi avec eux, grâce à l'écriture, ses pensées, ses idées, et une certaine forme de bonheur. En ce moment, avec toute l'équipe de Bookutani Europe et Bookutani RDC, Elodie Ngalaka prépare la cérémonie de remise du Prix littéraire Emilie-Flore Faignond édition 2024, en partenariat en Belgique avec Radio Mbote, célèbre radio de la diaspora belge et ici en RDC plusieurs sponsors. Mais les besoins sont grands, donc l'appel aux dons via Elodie Ngalaka et Bookutani reste d'actualité.

Venue à Kinshasa pour la sortie officielle le 13 septembre prochain de « Kin la Rumba Kin la Sape » de la Cie Théâtre Marconte avec des textes tirés de son premier bébé littéraire « Ngalaka la Belgicaine. La vie n'est pas une poésie tranquille. « Elodie Ngalaka est impatience d'en voir le résultat final après les premières ébauches en février dernier sous forme de concert littérature de rue.