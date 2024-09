Congo-Kinshasa: 60 ans de la Banque africaine de développement - 'Hier comme aujourd'hui, vous faites partie de la transformation de l'Afrique', Akinwumi Adesina salue, avec déférence, l'engagement du personnel dans la construction de l'histoire exaltante de la Banque'

Le président et président des Conseils d'administration du Groupe de la Banque Akinwumi Adesina a salué, avec déférence, lundi 9 septembre 2024 à Abidjan, le rôle éminent des travailleurs du Groupe de la Banque dans le développement de l'Afrique à l'occasion du lancement officiel des festivités marquants le 60è anniversaire de l'institution.

« Comme président de la Banque africaine de développement, vous êtes importants pour moi. Peu importe votre titre, peu importe votre échelon, vous êtes très importants pour la Banque africaine de développement, vous êtes importants pour l'Afrique ! ». C'est ce message, plein d'empathie, que le président Akinwumi a adressé à ses collaborateurs réunis à l'Hôtel Ivoire d'Abidjan et dans les 40 bureaux pays à travers l'Afrique et au Japon pour célébrer six décennies d'engagement de la plus puissante et principale institution de financement du développement en Afrique.

« Hier comme aujourd'hui, vous faites partie de la transformation de l'Afrique. Pour chaque projet, c'est l'entièreté de l'écosystème de la Banque qui apporte sa contribution. Au cours des 60 dernières années, les différents types de personnel ont pu porter un véritable changement au continent. Notre travail au cours des huit dernières années a transformé la vie de 400 millions de personnes. Je voudrais vous remercier pour votre travail extraordinaire », a déclaré M. Adesina.

%

Saluant au passage le courage des membres du personnel déployés en Somalie et au Soudan, -des pays fragiles - M. Adesina a salué ceux qui risquent chaque jour, leurs vies et celles de leurs familles pour faire avancer la cause de l'Afrique. Il a fait une confidence saisissante. « Si on doit me demander ce qui me manquera le plus au terme de mon mandat à la tête de cette institution, je ne cesserai de le dire : c'est le personnel qui me manquera le plus. Je suis toujours rempli d'émotion en le disant », a déclaré M. Adesina, soulevant un tonnerre applaudissements des centaines de membres du personnel rassemblés dans la salle de conférences de l'Hôtel Ivoire.

Première institution multilatérale de développement en Afrique qui compte aujourd'hui plus de 2 000 employés, le Groupe de la Banque africaine de développement a financé 6 575 projets sur le continent depuis le 10 septembre 1964, date de sa création. Ses tout premiers projets ont été mis en oeuvre au Kenya et en Sierra Leone. En 60 ans, le capital de la Banque est passé de 250 millions de dollars à 318 milliards de dollars, a rappelé le président Adesina.

« Je remercie le personnel de créer cette histoire pour l'Afrique. Il y a encore beaucoup à faire, notamment à l'appui du personnel de la Banque. Et je fais tout pour attirer et préserver les plus grands talents et compétences pour répondre aux enjeux à venir pour l'institution et le continent. Je vous souhaite un joyeux 60e anniversaire ! », a lancé le président du Groupe de la Banque.

Comme certains membres du personnel qui ont témoigné l'engagement déterminant de la Banque et souhaité bon anniversaire dans leurs langues maternelles, M. Adesina a dit bon anniversaire à ses collaborateurs en langue Yoruba, sa langue maternelle.

Au cours de ce lancement des festivités, M. Adama Coulibaly, ministre ivoirien des Finances et du Budget, représentant Mme Nialé Kaba, ministre du Plan, de l'Economie et du Développement et gouverneure de la Banque pour la Côte d'Ivoire, a exprimé la profonde gratitude du gouvernement ivoirien au président Adesina « pour son leadership et les importants résultats obtenus » à la tête de l'institution. $

« Au personnel, je voudrais indiquer que vous êtes le cœur et l'âme de cette institution. En six décennies, la Banque africaine de développement a parcouru un long chemin au regard des résultats obtenus. Vos efforts ont permis de sortir des millions d'Africains de la pauvreté. Ce 60eanniversaire nous offre l'occasion de célébrer le chemin parcouru et de relever ensemble les défis pour construire l'Afrique que nous voulons », a déclaré M. Coulibaly.

Il a réaffirmé l'engagement de la Côte d'Ivoire, qui abrite le siège de la Banque, à soutenir l'institution pour la réalisation de ses cinq priorités opérationnelles. « Avec le Groupe de la Banque, c'est un partenariat privilégié. Que les prochaines décennies soient remplies de nouvelles réalisations, de progrès pour le personnel, pour la Banque et pour l'ensemble de notre continent », a-t-il souhaité.

Avant les discours de ces personnalités, le président du Conseil du personnel de la Banque, Foster Ofosu, avait rendu un vibrant hommage à l'ensemble des travailleurs, exerçant tant au siège, à Abidjan, que dans les différents bureaux pays. « La Banque existe parce que vous existez. Votre dévouement est sans faille dans la construction de notre Afrique. Soyons fiers du travail réalisé », a affirmé M. Ofosu à l'endroit des centaines de membres du personnel présents à cette célébration.