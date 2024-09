Cameroun: Que vient faire le MRC dans le football ?

Ainsi donc le parti de Maurice Kamto est partie prenante dans la campagne d'insultes et de dénigrement orchestrée depuis trois ans contre SEF qui, lui, n'a pas de parti politique et n'est candidat à rien. Allez comprendre la logique de l'agrégé le plus célèbre de l'opposition camerounaise. Décidément, notre pays est une curiosité planétaire. Pauvre de nous !

Maurice Kamto croit avoir identifié un prétendu adversaire en SEF. Soit. Mais au lieu de proposer un projet concurrent, de formuler des critiques constructives, il lance ses "chiens" contre son jeune compatriote, qui a été élu en mondovision à la tête de la Fecafoot. Il espère ainsi faire baisser la popularité de son "concurrent" par des insultes et la diffamation.

C'est ça le projet de société que Maurice Kamto propose aux Camerounais ? On ne débat pas, on insulte, on dénigre, on avilit jusqu'à ce que mort s'en suive?

Paul Eric Kingue est décédé après avoir subi insultes , dénigrement et tout autre propos dégradant venant du MRC, son seul péché était d'avoir revendiquer le respect du deal d'avant campagne qui interdisait au MRC de compétition lors des législatives dans son fief (Njombe-Penja).

Pour l'allié Penda Ekoka , ce dernier avait colis l'erreur de vouloir protéger Kamto contre la mafia au sein du MRC et le vol de 300 milles euro. Le président d'Agir ignorait que pendant qu'on parlait de vol dans SCSI, Kamto rénovait son immeuble en face Camair-co Yaoundé.

Kamto est finalement sorti du bois ce matin et révélé qu'il aurait un projet. Et il le dit lui-même à travers son propre faux profil. Le MRC doit pouvoir enfin débattre à visage découvert. Et non plus à travers ses militants qui insultent SEF à longueur de journée tout en déniant à Kamto et à son MRC toute responsabilité dans la débilisation du débat politique. On n'entendra plus "Qu'est-ce que Kamto à voir avec ça ?"