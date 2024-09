Ile Maurice: Après une décennie de lutte, Bagooaduth Kallooa attend sa réintégration à la Nursing Association

Le 24 août 2024, Bagooaduth Kallooa, superviseur des soins au Subramania Bharati Eye Hospital, à Moka, a enfin retrouvé la sérénité après une décennie de lutte contre des accusations injustifiées. Ce soulagement est venu à la suite d'un accord à l'amiable entre lui et la Nursing Association (NA), mettant ainsi fin à une affaire qui avait terni sa réputation tant au niveau local qu'international. «Quand vous êtes honnête et que vous faites votre travail avec sérieux, rien n'est plus douloureux que de voir des gens essayer de vous détruire par jalousie», affirme-t-il avec émotion.

Ancien président de la NA de 2009 à 2014, Bagooaduth Kallooa avait été accusé de malversations, des accusations qui ont gravement affecté son image professionnelle et personnelle. Sa position en tant que vice-président de l'International Council of Nurses (ICN) avait également été compromise par ces accusations. Après des mois de tensions et d'incertitudes, un jugement rendu récemment a permis de résoudre le litige.

La NA, par la voix de son actuel président, Ram Nowzadick, et de Mahadeo Gondeea, alors secrétaire général de l'association, a présenté des excuses publiques à Bagooaduth Kallooa devant la Cour suprême. Ils l'ont aussi reconnu dans un jugement antérieur rendu en septembre 2022 comme «une personne de bonne réputation, d'honneur et de caractère, estimée tant localement qu'internationalement dans sa vie professionnelle et sociale».

Après dix ans de lutte et de souffrances, Bagooaduth Kallooa exprime aujourd'hui un profond soulagement. Il souligne avec fierté les nombreux progrès réalisés pendant son mandat à la tête de la NA. Sous sa direction, dit-il, l'association a connu des avancées significatives en termes de salaires, de conditions de travail, et de reconnaissance. En 2013, la NA a remporté l'ICN Innovative Award, une distinction prestigieuse décernée par l'ICN, reconnaissant le travail accompli dans le domaine du nursing.

«L'impact des accusations ne s'est pas limité au niveau local. Mes détracteurs avaient même écrit à l'ICN pour demander mon retrait du board, ce qui aurait été une lourde perte pour un Mauricien qui avait été le premier à occuper ce poste. Heureusement, l'ICN a maintenu sa position, affirmant que tant que la cour ne me trouvait pas coupable, il n'y aurait pas de sanctions. J'ai conservé mon poste jusqu'à la fin de mon mandat en 2017. Cependant, je n'ai pas pu me représenter pour un autre mandat car je n'étais plus membre de la NA», dit-il.

L'affaire n'est pas encore complètement résolue. La NA doit encore organiser une assemblée générale pour présenter des excuses publiques à Bagooaduth Kallooa et annoncer sa réintégration dans l'association, un acte qui reste à ce jour non réalisé.

Bagooaduth Kallooa exprime sa gratitude envers ses proches qui ont soutenu sa famille pendant ces années difficiles. «Mes enfants faisaient toujours leurs études et, pendant dix ans, ma famille a dû vivre avec toutes sortes de commentaires. Je ne souhaite cela à personne. Il est facile de détruire, mais difficile de reconstruire», conclut-il.

Ce dénouement est un soulagement pour Bagooaduth Kallooa, qui peut désormais avancer avec la tête haute, en laissant derrière lui une épreuve qui aura mis à l'épreuve non seulement son intégrité professionnelle, mais aussi sa résilience personnelle.